De ce a ajuns Piaţa Tomis III o saună

De ce a ajuns Piața Tomis III o saună

Cu toate că este bine aprovizionată cu produse de sezon, oamenii se plâng că, vara, a face cumpărături din Piața Tomis III este un adevărat supliciu. Totul, din cauză că temperatura în interiorul halei dă în clocot: „Zici că ești în saună!”. Potrivit Direcției Piețe, Târguri și Oboare Constanța, bani de alte investiții nu sunt, însă nici măcar mijloacele de ventilație existente nu sunt valorificate.Problema este că de căldura insuportabilă din hala Tomis III se plâng nu numai clienții, ci și piețarii, care se văd obligați să suporte 14 ore pe zi, cât este programul de funcționare, tem-peraturi foarte ridicate. În plus, în asemenea condiții, și marfa are de suferit. Așa că, vara, cea mai mare piață acoperită a Constanței devine o arenă a confruntărilor dintre o parte a piețarilor, care ar da orice pentru ca ventilatoarele cu care este dotată hala să funcționeze și comercianții care, având tarabele situate chiar sub imensele ventilatoare, solicită administrației pieței oprirea aces-tora: „Nu știu ce să spun, e greu și cu ventilatoarele alea mari să-ți vâjâie creierii toată ziua, dar nici pe căldura asta nu se poate! Din vânzările astea trăim, unde să mergem? Eu nu mă pricep, dar cred că e greșită ventilația, trebuie să facă altceva să circule aerul, că ne topim aici, cu marfă cutot!” - ne-a spus una dintre vân-zătoare. „Mă întreb de ce s-au pus atâtea ventilatoare în piață, dacă tot nu funcționează? Că tot din banii noștri s-au pus! Poate vor să facă economie! Dar pe cine interesează că dacă facem infarct în piață, unii spun că astea sunt fițe! Înțelegem și noi că vara e cald, dar nici să ne fiarbă ăștia în suc propriu!” - și-a vărsat năduful o clientă în vârstă de 57 de ani. „La cât ne costă o tarabă și ce de taxe plătim la stat, ar trebui să bage aer condiționat aici, ca în străinătate! Au fost zile când am închis taraba, n-am mai rezistat, am probleme cu inima!” - ne-a spus un alt comerciant. Lista nemulțumirilor este lungă, însă ne oprim aici, cu precizarea că majoritatea clienților regretă că sunt obligați să ocolească o piață spațioasă, bine aprovizionată și să-și facă obișnuitele cumpărături din locuri neautorizate.„Am băgat o grămadă de bani aici!“Contactat de ziarul nostru, Ion Ciobanu, șef serviciu adminis-trativ în cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare Constanța,ne-a spus că exact din motivele invocate mai sus, în urmă cu doi ani, s-au făcut mari cheltuieli pentru îmbunătățirea sistemului de ventilație. Atunci, tot acoperișul a fost căptușit cu vată de sticlă și, în plus, au fost montate cinci ventilatoare de mare putere: „Din 2011 și până în prezent, temperatura din interiorul halei este mai mică cu cinci grade față de cea de afară, iar iarna, cu plus cinci grade față de cât era la momentul intervenției. Eu vorbesc tot timpul cu oamenii, chiar recent i-am schimbat pe administratori”.„E loc de mai bine!“Apoi, reprezentantul Direcției Piețelor a ținut să precizeze că, momentan, nu sunt bani pentru niciun fel de investiție în această piață, dar va încerca să recurgă la o soluție de compromis: „O să încercăm să deschidem niște geamuri pe acoperiș, mai exact, niște ferestre de vizitare. Este însă foarte greu de urcat pe acoperiș să le închizi când plouă, apoi să le deschizi și nici nu suntem convinși că se face o mai bună circulație a aerului!”.Ventilatoarele, mărul discordieiCât privește cele cinci ventilatoare de mare putere cu care a fost dotată piața acum doi ani, piețarii care au tarabele sub ele nu le suportă, așa că dacă cineva îndrăznește să le pornească, îi cer administratorului să le închidă. Pe de altă parte, cei din zonele neafectate de curenți vor ca acestea să funcționeze măcar din când în când, să mai circule aerul: „Așa apar discuții, unii vor, alții nu vor, se mai ceartă între ei! Eu vă promit că o să trec și mai des pe acolo, să iau pulsul, deși o fac periodic”.Cât privește restricțiile privind funcționarea ventilatoarelor, din punct de vedere al administrației, Ion Ciobanu a precizat că acestea pot să meargă non-stop, în cele 14 ore cât durează programul pieței: „Administratorul le închide doar când i se cere, din cauza curentului… fiind de mare putere, produc curenți de aer” – a conchis Ion Ciobanu.Având în vedere că se anunță în continuare temperaturi ridicate, rămâne de văzut dacă se vor găsi soluții agreate de toată lumea.