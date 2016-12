De câte ori trebuie reînnoit cadastrul

În mod normal, cadastrul unui imobil este valabil pe toată perioada în care acesta există. Atenție, însă, modificările aduse locuinței obligă și la modificarea cadastrului. În ce condiții, aflați în continuare.Este posibil ca după orice simplă modificare adusă unei locuințe care deja dispune de un cadastru, acesta să fie reînnoit? - este dilema unor cititori ai ziarului nostru, care consideră exagerată această obligație.„Știu că e foame mare la bugetul țării, dar nici așa, să stai cu securea taxelor deasupra capului tuturor și când trebuie, și când nu e cazul! Durerea mea se referă la cadastru. Se știe că e o lucrare costisitoare și nu toată lumea și-o permite. Problema e că dacă nu vinzi, poți să stai liniștit și fără cadastru, nu te obligă nimeni să-l faci, măcar asta e de bine! Dar dacă vrei să vinzi, fără ca-dastru e imposibil! Eu am o casă în curs de vânzare, cu cadastru, intabulare, tot ce trebuie. Acum trei ani, am schimbat ceva la mansardă, că ploua în casă, nu e mare lucru. Nici nu m-am gândit că trebuie să fac alt cadastru. La o casă, ca s-o menții în formă, trebuie să aduci tot timpul îmbunătățiri! Asta înseamnă că trebuie să faci mereu alt ca-dastru? Că doar nu umblu la temelie! Clientul nu vrea să cumpere dacă nu fac alt cadastru. Aș plăti o amendă, însă un alt cadastru mi se pare un abuz” - ni s-a plâns un cititor, căruia i se pare suficient că pentru orice tip de construcție se cer prea multe aprobări și autorizații, pentru a se mai impune și dublu cadastru, triplu și așa mai departe…Evidență clară a proprietățilorÎn general, când se pune pro-blema refacerii unor documente de genul cadastrului sau intabulării, cei mai mulți sunt de părere că nu se urmărește altceva decât stoarcerea de bani a proprietarilor. În realitate, potrivit notarului Elena Mihai, legiuitorul nu a urmă-rit altceva decât o evidență clară și reală a oricărei proprietăți. În plus, în absența unor asemenea obligații, haosul imobiliar ar fi maxim: „Cu alte cuvinte, cadastrul și intabularea formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională a tuturor imobilor din întreaga țară. În plus, contribuie și la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și la facilitarea creditului ipotecar”.Actualizarea cadastruluiNici vorbă că pentru orice simplă lucrare de îmbunătățire a construcției este obligatorie reface-rea cadastrului inițial. Legea cadastrului obligă la actualizarea documentației cadastrale numai și numai dacă apar modificări care, la rândul lor, necesită obținerea unui certificat de autorizație. Asta nu înseamnă că în aceste împrejurări se va elibera alt număr cadastral, întrucât, după refacerea cadastrului, numărul inițial de înregistrare va rămâne același. Deci un proprietar, oricâte modificări dorește să aducă imobilului în care locuiește, va rămâne cu același număr de cadastru.Amenda nu rezolvă situațiaReferitor la disponibilitatea cititorului nostru de a plăti o amendă simbolică, drept pe-deapsă că nu și-a actualizat cadastrul la timp, notarul precizează că astfel de înțelegeri nu sunt valabile. Și asta din cauză că plata amenzii nu-l scutește pe pro-prietarul în neregulă de obligația refacerii lucrării cadastrale. În plus, orice cumpărător are dreptul și, evident, își dorește, ca actul de vânzare-cumpărare pe care îl semnează să corespundă fazei actuale a locuinței, ca să nu mai spunem că și legislația obligă la această concordanță.