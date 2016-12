Medicul de gardă

De cât calciu avem nevoie

„Am tot luat calciu primăvara și toamna, dar am făcut-o fără să merg la medic. Am probleme cu oasele, dar n-aș vrea să exagerez și să mă îndop cu calciu. Se apropie sezonul rece și m-ar interesa de cât calciu avem nevoie ca să nu depășim doza și dacă lipsa de calciu duce la slăbire exagerată. Ce alimente sunt bogate în calciu? Vă mulțumesc, Mariana Vicol”.Fără doar și poate, calciul, fiind cel mai bogat mineral, are un rol esențial în menținerea sănătății organismului. Cât privește doza zilnică de calciu, potrivit dr. Anca Sima, din cadrul Clinicii Homeomed, aceasta ar trebui să fie de circa 800 -1.200 mg, pentru a se asigura atât buna funcționare a organismului, cât și menținerea greutății în limite normale. În plus, o cantitate suficientă de calciu îmbunătățește și starea de spirit.Referitor la apropierea perioadei reci, într-adevăr, datorită contactului mult mai redus cu razele solare, nu mai este posibilă asigurarea întregii cantități de vitamina D (care ajută la absorbția calciului în organism), așa încât tot mai multă lume are probleme cu metabolizarea calciului.Alimente bogate în calciuReferitor la sursele naturale bogate în calciu, acestea se găsesc în brânzeturile degresate, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi, susan, migdale, semințe de floarea soarelui, fasole uscată, conopidă, broccoli, țelină, alune, nuci, ouă, soia, pește de apă sărată (sardine, ton) sau somon. Totuși, calciul nu se va asimila foarte bine dacă facem exces de grăsimi, cereale, băuturi alcoolice ori carbogazoase, ciocolată, cafea, spanac, pătrunjel, sfeclă.