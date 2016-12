„De când se cere dublu-cadastru la aceeaşi casă?“

„De când se cere dublu-cadastru la aceeași casă?“

Același cadastru este valabil pe toată durata existenței imobilului dacă acesta nu suferă modificări majore.În situația în care apar modificări care impun obținerea unui certificat de autorizație, indiscutabil, cadastrul inițial va trebui refăcut, dar va rămâne cu același număr de înregistrare. Deci nu se pune problema ca o locuință să aibă dublu-cadastru.„Nu degeaba se spune că România e fruntașă la birocrație, la taxe și impozite. Pentru orice fleac de lucrare ți se cer o grămadă de aprobări și autorizații, iar toate hârtiile astea costă o căruță de bani, nimic nu e pe gratis. La fel și cu cadastrul. De când se cere dublu-cadastru la aceeași casă? Întreb asta pentru că eu am ridicat aco-perișul, am făcut un fel de man-sardă, dar ceva modest, mai mult pentru aspect, nici vorbă de ceea ce înseamnă o mansardă adevărată, acum vreau să vând, iar notarul mi-a cerut autorizație pentru mansarda asta. Mi-a blocat actele. Plus că urmează și intabularea, nu știu ce să mai născocească!” – ni s-a plâns Radu Dan.Cadastrul și intabularea, „actul de identitate“ al unui imobilAvând în vedere caracterul acestor documente, cadastrul și intabularea au pentru un imobil aceeași funcție ca actul de identitate pentru o persoană. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, oamenii con-fundă adesea cadastrul cu intabularea, iar când se pune problema refacerii cadastrului, primul lor gând este că noul document n-are nicio legătură cu exemplarul inițial, lucruri departe de adevăr. Pentru înlăturarea confuziilor, este bine să se știe că Legea cadastrului și a publicității imobiliare vizează realizarea unei evidențe clare a proprietăților, în registrele cadastrale de la judecătorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, dar și suprafețele de teren deținute, precum și copiile actelor originale care dovedesc le drepturile. În lipsa acestora, haosul imobiliar ar fi total. De aceea, atât cadastrul, cât și intabularea sunt formalități obligatorii atât pentru terenul destinat construcțiilor sau agricul-turii, cât și pentru casă, apartament, sediu de birouri etc.„Oamenii se tem de taxe!“În afara faptului că nu stăpânesc sensul operațiunii de cadastru, doar nu toată lumea are cunoștințe de specialitate, notarul Elena Mihai ne-a explicat că aceste confuzii pun oamenii pe jar în primul rând din cauza taxelor: „S-a inoculat ideea că pentru orice act notarial trebuie să dai o căruță de bani. Din experiență vă pot spune că preocuparea esențială a clienților este prețul tranzacției pe care urmează s-o facă, nu actul în sine. Nu toți înțeleg că există niște norme și tarife clare după care acționăm, mulți cred că fiecare notar îngroașă nota de plată după bunul plac. Într-adevăr, la refacerea cadastrului și la intabulare apar discuții, se consideră că refacerea unui act deja valabil are doar rolul de a-i stoarce de bani!”.Dincolo de aceste suspiciuni și temeri, chiar dacă vi se pare o pierdere de timp și un efort inutil plimbatul prin fața ghișeelor, notarul ne-a explicat că înscrisul în Cartea funciară vă poate salva de multe necazuri, mai ales în condițiile actuale ale pieței imobiliare. Așadar, este mult mai ușor să vindeți dacă sunteți înscris în Cartea funciară, având și intabularea dreptului de proprietar.Amenințarea amenzilorReferitor strict la situația dumneavoastră, stimate domnule Dan, din cauză că ați refăcut acoperișul fără autorizație, asta înseamnă că ați achitat și un impozit mai mic la bugetul de stat. Situația se sancționează de către primărie cu amendă între 3.000-4.000 de lei. Dacă nu plătiți amenda, riscați demolarea construcției neautorizate. Trebuie să știți însă că plata amenzii nu vă scutește de obligația recuperării autorizației pentru refacerea acoperișului, nici de refacerea cadastrului și a intabulării. Totul, din cauză că actul de vânzare-cumpărare trebuie să respecte structura actuală a locuinței, potrivit reglementărilor în vigoare.