„Dau cuiva socoteală avocaţii incorecţi?“

Este întrebarea la care și-ar dori un răspuns Cerasela Stan. Cu toate că, în principiu, are un respect deosebit față de această breaslă, situația prin care a trecut o obligă să reacționeze: „Suntem o familie fără relații, părinții mei sunt oameni simpli. Au avut o problemă cu un teren moștenit, o problemă de familie. Avocatul ne-a promis că o să câștigăm procesul, ne-a arătat și legile... Problema e că s-a prezentat doar la primul termen, iar la următoarele inventa tot felul de chestii, ba că are proces la București, ba că nu știu ce hârtie îi mai trebuie... nu mai intru în amănunte. Problema e că noi vrem să mergem cu procesul mai departe și să ne luăm alt avocat. Tata i-a cerut banii, dar se face că plouă... Dacă nu-și revine, trebuie să-l reclamăm! Oare dau cuiva socoteală avocații incorecți?”.v v vStimată doamnă Stan, po-trivit Legii profesiei de avocat, angajat de client sau numit din oficiu, avocatul răspunde disciplinar pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia sau chiar și în afara acesteia, de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale instituției. În plus, în caz de abatere evidentă și gravă, instanța disciplinară poate lua măsura suspendării avocatului din exercițiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei.Faptul că profesia de avocat este liberă și independentă nu înseamnă că se exercită în afara legii. Mai mult, această meserie se poate practica numai de avocații înscriși în barou, barou care, la rândul său, este înscris în Uniunea Națională a Barourilor din România. Iar în exercitarea profesiei, avocatul se supune legii, statutului profesiei, dar și codului deontologic.Se dispune cercetareaLa nivelul fiecărui barou se organizează și funcționează o comisie de disciplină care judecă, în prima instanță, abaterile disciplinare săvârșite de avocații din acel barou. În toate cazurile sesizate, acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. Așadar, nemulțumirile (desigur, cele întemeiate!) trebuie aduse la cunoștința Baroului, după care se declanșează anchetarea. Printre sancțiunile disciplinare în cazul avocaților sunt mustrarea, avertismentul, amenda, interdicția de a profesa între o lună și un an sau chiar excluderea din profesie.