Datoriile restanţierilor, transferate locatarilor buni platnici?

Datoriile restanțierilor, transferate locatarilor buni platnici?

Legislația nu permite o asemenea „bombă“, dar are o serie de reglementări pentru recuperarea datoriilor de la rău-platnici astfel încât să nu se încurajeze „abuzurile“ asupra locatarilor corecți, care-și rup de la gură să nu acumuleze restanțe.Un scandal monstru s-a declanșat între locatari din cauză că persoana cu cele mai mari datorii la întreținere (18.000 de lei), după ce a epuizat toate motivele pentru a se tot fofila de la plata obligațiilor lu-nare, a vândut, în secret, apartamentul. Ca să nu împovăreze și mai mult asociația, întrucât datoriile curg în continuare… la braț cu creșterea penalităților, președintele și-a permis să le propună locatarilor corecți să suporte ei, din propriul buzunar, proporțional, datoria rău-platnicului, urmând ca apoi să recupereze sumele de la acesta: „Ce știm noi e că restanțierul tupeist a avut o firmă, a fost puternic omul, cu trei mașini pe firmă, dar am auzit că s-ar fi întins prea tare și ar cam fi pierdut. Noi ne-am mai fript de două ori cu bani furați de la locatari și tot noi am plătit ca fraierii. De data asta nu ne mai lăsăm prostiți, nu înțelegem de ce tot insistă președintele să plătim noi, că după aia o să recupe-reze de la el. Adică el a ajuns la aproape 200 milioane lei vechi și, dintr-o dată, o să se schimbe. Pro-blema e că șefii din asociație nu prea se mișcă, iar noi vrem să știm dacă există vreo lege care să ne oblige să împărțim între noi datoriile altora, indiferent de motiv? Mai avem și alți restanțieri, dar cu sume rezonabile”.„Nici legea nu dă în calul care trage!“După cum ne-a confirmat și Marcel Dragu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, legea nu permite, în niciun caz, transferarea datoriilor de la rău - platnici la buni – platnici: „Însă trăim în România, iar dacă locatarii se oferă să plătească datoriile altora, n-au decât! Dar mă tem că asemenea situații nu există și nici nu ar trebui încurajate!”. Așadar, corect ar fi ca în loc să ia în calcul împovărarea locatarilor cu proble-mele altora, să aplice restanțierilor privilegiul imobiliar, care dă dreptul asociației să aibă rang prioritar la recuperarea datoriei: „Dacă nu se descurcă, să vină la uniune, îi învățăm noi cum să procedeze!” – a completat șeful UAP, care a ținut să precizeze că, preventiv, prima grijă a asociațiilor ar trebui să fie instituirea privilegiului imobiliar tuturor locatarilor, pentru a nu permite altor creditori să le-o ia înainte. Graba s-ar justifica din cauză că noul Cod Civil schimbă un pic lucrurile, în sensul că prioritate la recuperarea datoriilor o are cel care depus primul o astfel de solicitare.Cât privește costurile financiare, deși potrivit Legii 230 din 2007, impunerea acestui privilegiu este scutită de taxe, noul Cod Civil schimbă un pic lucrurile. Mai exact, după ce solicitarea se depune la Judecătorie, aceasta este trimisă la Cadastru, unde se va plăti o taxă.Înstrăinarea apartamentuluiCe-i de făcut când datornicul își vinde… pe șest apartamentul? Notarul Elena Ionescu ne-a explicat că schimbarea proprietății, fie prin donație, fie prin vânzare trebuie să respecte legea. Lege care, într-adevăr, permite proprietarului să vândă fără să treacă pe la asociație, dar numai cu condiția ca în actul de vânzare-cumpărare să se menționeze că noul proprietar va prelua și datoriile vânzătorului: „Dacă nu respectă aceste prevederi, notarii publici pot fi amendați în urma implicării Serviciului de Îndrumare Metodologică a Asocia-țiilor de Proprietari din cadrul primăriei. În plus, asociația poate să-l dea în judecată pe notarul care a făcut actul fără să știe dacă vânzătorul are sau nu datorii la întreținere. Practic, notarul este obligat să ceară de la asociație o confirmare și să nu se bazeze pe cuvântul vânzătorului”.Pe de altă parte, deși președintele asociației ne-a promis, în urmă cu câteva zile, că o să vină la redacție, pentru a-și expune punctul de vedere pe marginea celor relatate, acest lucru nu s-a întâmplat. Cum nici locatarilor nu le mai răs-punde la telefon, aceștia îi cer să întreprindă toate demersurile pentru recuperarea datoriilor de la restan-țier, nicidecum de la ei, care fac eforturi supraomenești pentru a fi la zi cu obligațiile către asociație.