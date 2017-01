Dârdâie în apartamente, deşi au dat bani grei pe reparaţia instalaţiei de încălzire

SEMNALE

Dârdâie în apartamente, deși au dat bani grei pe reparația instalației de încălzire

Gerul siberian, care nu a ocolit nici orașul nostru, se simte și în apartamentele locatarilor din blocul 03, aleea Hortensiei, care nu mai știu ce metode să folosească pentru a depăși această situație. În numele lor, Alexandru Colțea încearcă să atragă atenția, și pe această cale, că trăiesc un adevărat calvar, și nu neapărat din cauza temperaturilor externe extrem de scăzute din ultima pe-rioadă, ci a calității necorespun-zătoare a reparațiilor capitale la instalația de încălzire care deservește blocul în care locuiește, finalizată în toamna trecută: „De 30 de ani de când suntem aici n-am avut frig în case ca în iarna asta. Culmea e că problemele mari au început să apară după terminarea lucrării și începerea furnizării de căldură, când s-a constatat că nu avem încălzire decât la doi-trei elemenți la calorifere, în partea de sus, iar restul - rece. După multe sesizări au făcut unele modificări la lucrare, având două-patru zile încălzire, iar apoi nu am avut deloc. De la începutul lui decembrie 2009 și apoi în ianuarie 2010, mai ales în perioada de ger, nu am avut mai mult de 8 - 12 grade în camere. Pentru ce am plătit milioane de lei, nici noi nu știm. Am sesizat asociația, la care ni s-a răspuns că societatea care a făcut reparațiile nu dorește să vină la constatare, dând vina pe punctul termic. Iar noi stăm în frig și plătim căldura pe care nu o avem, în condițiile în care sunt mulți copii și bătrâni în bloc. Față de cele sesizate vă rugăm să ne sprijiniți să avem și noi căldură ca tot orașul”. Blocul este vechi și neizolat termic E. Fosea, administratorul aso-ciației de proprietari, ne-a explicat că blocul este format din șase scări, confirmând că în noiembrie 2009 s-au efectuat lucrări de reparații, în cadrul cărora, la nivelul a patru scări, s-au schimbat coloanele de apă rece și de apă caldă. Paradoxul este că lipsa căldurii este invocată și de locatarii de la scările A și C, unde nu s-a schimbat coloana de căldură: „Adevărul e că nici lucrarea nu a fost executată corespunzător, nerespectându-se dimensiunile coloanelor, dar cu toate că executantul a mai făcut în plus încă o coloană de căldură care alimentează o singură scară, pentru că suntem cap de traseu la punctul termic, problemele persistă” – ne-a spus administratorul, care consideră că… vinovat de situația existentă este și punctul termic care deservește zona, fiind cel mai vechi din oraș. Datorită acestui fapt, nici blocurile din jur nu se încălzesc suficient, reprezentanta asociației recunoscând că în apartamente nu mai e căldura de pe vremuri: „Au fost și avarii la CET în perioada viscolului, s-a mai întrerupt și curentul, blocul este vechi și neizolat, punctul termic are probleme, nu funcționează bine returul, asta e realitatea. Am făcut adresă și la RADET, să vedem ce se va face”. Cererea pentru reabilitare termică zace la primărie Chiar dacă, în urmă cu trei ani, reprezentanții asociației de proprietari au depus la primărie dosarul pentru reabilitarea termică a blocului, întrucât nu au primit sprijin în acest sens, intenționează să izoleze blocul pe cont propriu, în cursul acestui an. Punct termic cu probleme „Chestia e știută și se iau măsuri” - ne-a spus mecanicul care deservește punctul termic nr. 145, care ne-a explicat că sunt probleme atât în subsolul blocului, cât și pe traseu, motive suficiente pentru ca șeful punctului termic să se afle, la ora discuției noastre, pe teren, pentru noi verificări ale instalației din zonă, în scopul găsirii soluțiilor care să ducă la… dezghețarea situației. Întrucât explicațiile sau scuzele de tot felul nu le țin de cald, singurul lucru pe care și-l doresc locatarii din această zonă este să nu mai înghețe, pe banii lor, în apartamente!