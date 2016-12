„Dar pe mine cui mă lăsaţi?“

Colțul constănțeanului supărat

„Dar pe mine cui mă lăsați?“

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Dacă ar fi avut gură, sunt sigură că zona de promenadă de la faleza Cazino Constanța, preferata noastră, dar și a turiștilor care ne vizitează, ar fi urlat după cei care ne-au luat ieri, la reparații, fosta bijuterie a orașului, de care până și comuniștii au avut grijă ca de ochii din cap: «Dar pe mine cui mă lăsați?» Eu sunt un anonim în orașul ăsta, dar cred că doamnei ministru Elena Udrea trebuia să i se facă milă și de zona de plimbare!”.L-am citat pe Mircea Ichim, constănțean cu ștate vechi, care locuiește în Piața Ovidiu și a suportat greu cum, de la an la an, s-a degradat nu doar clădirea, ci și faleza Cazino. Sub aceiași ochi nepăsători ai autorităților, zona de plimbare a acumulat continuu gropi și denivelări, spre disperarea celor care nu pot renunța la frumusețea unică a peisajului: „Foarte bine că domnul primar a găsit bani pentru Mamaia, foarte grav că nu i-a păsat deloc de faleză! Poate că pentru restaurarea Cazinoului e nevoie de bani mulți. Oare la fel de mulți i-ar fi trebuit și pentru astuparea gropilor de pe faleză? Măcar din respect pentru cei cu copii mici, în cărucioare, care se chinuie pe aici”.De departe, cel mai puternic gust amar i l-a lăsat cititorului nostru faptul că, deși a promis, la fiecare campanie electorală, că va schimba fața acestei zone, apoi și-a văzut „de altele…”