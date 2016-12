„Dacă te-ai fi benoclat înainte, acum nu mai plângeai după bani! Aşa sunteţi toate!“

SEMNALE

„Dacă te-ai fi benoclat înainte, acum nu mai plângeai după bani! Așa sunteți toate!“

A cumpărat un articol de îmbrăcăminte fără să-l probeze, la insistențele vânzătoarei, care s-a oferit să-i restituie banii dacă va constata, acasă, că nu este măsura potrivită. Acum, fluieră a pagubă, pentru că vânzătoarea nu mai recunoaște înțelegerea, acuzându-și clienta că fabulează. Nu s-a gândit nicio clipă că periplul său prin mai multe magazine constănțene avea să-i facă o gaură în buget de 230 lei. Viviana Asăndiței (46 ani) ne-a povestit, extrem de iritată, că este primul incident din viața sa pe care îl are cu un comerciant: „Sunt femeie și am cumpărat multe lucruri la viața mea, și probate, și neprobate. Dacă au fost probleme, am găsit înțelegere la vânzătoare, iar marfa nepotrivită mi s-a schimbat. De data asta, mi s-a înfundat și chiar nu înțeleg încăpățânarea vânzătoarei. Pe scurt, este vorba despre un compleu de ocazie de care am urgent nevoie, pe care l-am cumpărat la prețul de 230 lei. Nu am putut să-l probez din motive personale și aveam de gând să revin a doua zi, ca să văd dacă îmi vine și îmi place cum îmi stă. Vânzătoarea a insistat să-l iau, să-l plătesc, iar dacă nu-mi place cum îmi vine, să-l aduc înapoi, dar să am grijă să revin în cel mult trei zile. L-am plătit, am plecat acasă, iar după ce l-am probat am constatat că mă strânge, cu toate că, teoretic, ar fi mărimea mea. Era târziu și n-am putut să mă întorc la magazin, însă am revenit a doua zi la ora deschiderii. Am dat peste altă vânzătoare (se lucrează în schimburi), cam de vârsta mea, care n-a vrut să mi-l schimbe. Chiar a fost obraznică și m-a luat pe sus, fără să mă lase să-mi termin explicația: . Apoi, vânzătoarea i-a arătat anunțul care trona la intrarea în magazin, la vedere, prin care clienții erau avertizați că marfa vândută nu se primește înapoi: „Lasă că știu eu cum faceți, vă grăbiți, dați banul și după aia găsiți în altă parte aceeași marfă la preț mai mic!” - au fost alte reproșuri ale vânzătoarei, care nu a ratat momentul să spună că a avut cliente care au venit cu marfa înapoi și pentru o diferență de 3 lei la un articol similar aflat pe rafturile altui magazin. „Mai pot eu să te cred că spui adevărul? Treaba mea e să vând. Pe criza asta, după ce că abia mai vindem câte un lucru, să-l mai primim și înapoi, e prea de tot!” - și-a încheiat… pledoaria vânzătoarea. Cititoarea noastră este cu atât mai contrariată cu cât persoana care i-a vândut marfa a avut o atitudine și mai arogantă decât colega ei, nerecunoscând nici în ruptul capului înțelegerea inițială: „Nu-mi permit, pe criza asta, să mă lipsesc de 230 de lei și aș vrea să știu dacă OPC-ul sau altcineva mă poate ajuta ca să-mi recuperez banii. Vă mulțumesc din suflet și sper la un răspuns pozitiv!”. „Marfa vândută nu se primește înapoi!“ - un anunț ilegal Potrivit legislației, orice obiect care prezintă parametri calitativi diferiți față de cei declarați poate fi returnat pentru remediere, înlocuire sau restituire a sumei de cumpărare. Ceea ce înseamnă că dacă ați achiziționat un obiect defect, în termen de 30 de zile puteți depune o reclamație la vânzătorul de la care ați cumpărat produsul. Dacă nu primiți niciun răspuns sau dacă acesta nu vă mulțumește, vă puteți adresa Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor sau instanțelor judecătorești. Atenție! Reclamațiile se primesc numai împreună cu elementele de identificare ale obiectului (înscrise pe etichetă sau pe produs) și cu bonul de casă. Cu totul altfel stau lucrurile atunci când marfa vândută nu are defecțiuni de calitate. Rodica Mocanu, inspector în cadrul OPC Constanța, ne-a explicat că asemenea situații - cum este și cea prezentată de cititoarea noastră, se pot rezolva doar pe cale amiabilă. Cu alte cuvinte, articolul respectiv nu trebuia cumpărat neprobat, cu atât mai mult cu cât în magazin exista o cabină de probă: „Îi recomand doamnei să mai insiste, poate găsește înțelegere! OPC-ul nu este competent în astfel de cazuri, atâta vreme cât clientul nu impută accesorii defecte ale produsului achi-ziționat!”. Sugerăm, cu această ocazie, cititorilor noștri să se aplece cu mai multă atenție asupra campaniilor de informare cu privire la drepturile clienților, și să sesizeze în scris OPC despre practicile incorecte și promoțiile mincinoase ale unor unități comerciale.