„Dacă se doreşte, orice e posibil!“

„Dacă se dorește, orice e posibil!“

Potrivit credinței, Paștele Blajinilor sau Paștele Morților este sărbătorit în lunea de după prima zi de Paște. Pentru a le aduce un omagiu celor trecuți în neființă, familiile au grijă să se ocupe de curățenia locurilor unde își dorm somnul de veci persoanele dragi. Or, asemenea momente, când cimitirele sunt pline de oameni, au atras, dintotdeauna, ca un magnet, sute de cerșetori. Că lucrurile nu au stat așa, cel puțin la cimitirele din Ovidiu, a simțit nevoia să ne spună Amalia Iorgu: „Ca să nu ne învoim lunea de la muncă, ne-am făcut obiceiul să mergem la cimitir în prima duminică după Paști. Iar ca noi, procedează foarte mulți oameni, cimitirele sunt pline de oameni, știe toată lumea. Dispăruții din familia mea sunt înmormântați în Ovidiu. Am simțit nevoia să mulțumesc autorităților din acest oraș pentru că, pentru prima dată, în acest an au dorit să nu permită accesul cerșetorilor în cimitire. Sincer vă spun, numai gândul că o să fiu terorizată, la tot pasul, de sute de cerșetori, mai mari sau mai mici, îmi dădea frisoane. Nu aveau răbdare să vină preotul să citească mormântul, ei tăbărau să ceară, să ceară… De data asta, s-a produs minunea și n-am văzut picior de cerșetor. În schimb, am văzut câțiva polițiști locali la intrarea în cimitir, care chiar își făceau treaba. Am putut să ne reculegem în liniște la mormintele apropiaților, iar treaba asta ne-a dat un sentiment deo-sebit, toată lumea a apreciat efortul. Așa că, dacă se dorește, orice e posibil, indiferent de cât de mulți sau puțini oameni ai legii sunt în schemă!”.