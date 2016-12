„Dacă nu ne fac analizele gratuit la nevoie, de ce mai plătim CAS-ul?“

Nu numai plafonul limitat pentru analize medicale gratuite al laboratoarelor este cauza nemulțumirilor asiguraților care nu reușesc să-și facă analizele atunci când au nevoie.Potrivit CJAS, o altă cauză este și tendința oamenilor de a opta pentru laboratoarele centrale, care-și epuizează plafonul din primele zile ale lunii întrucât sunt mult mai solicitate comparativ cu cele periferice. Pe raza orașului Constanța există 38 de laboratoare.Mai mult decât atât, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Lămâița Antohi, crede că nemulțumirile pe această temă s-au acutizat în această perioadă și datorită faptului că peste câteva zile va începe un nou an școlar, deci și solicitările de efectuare a analizelor medicale sunt mai numeroase față de celelalte luni ale anului.Coșmarul găsirii unui laborator care să efectueze analize medicale gratuite când are omul nevoie pare a fi prins rădăcini adânci. E un lucru cunoscut că reprezentanții laboratoa-relor nu mai fac programări… à la longue, de teamă că nu vor primi fondurile pentru decontarea acelor servicii. Așa că asiguratul care dorește să-și facă gratuit analizele va trebui să se adreseze unui laborator, de regulă în jurul datei de 25 a lunii în curs, astfel încât, cu ceva noroc, să-și rezolve problema la începutul lunii viitoare. Când însă intervin situații urgente de sănătate sau informarea este deficitară, oamenii își plătesc analizele, crezând că statutul de asigurați le dă dreptul la decontarea banilor scoși din bu-zunar. Din păcate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu poate face asemenea operațiuni. „Dacă medicul de familie te trimite urgent să-ți faci analizele medicale unde mai găsești plafon, tu, asigurat, mai stai pe gânduri? Te duci, le faci, le plătești fără nicio reducere din motive de epuizare plafon și te gândești că dacă tot ești plătitor fruntaș de CAS, Casa de Sănătate o să-ți deconteze banii. Mi se pare o logică simplă și corectă, din moment ce eu sunt corect cu Casa” (Laura Ion). „Mama e bolnavă cronic, s-a simțit rău, iar medicul a trimis-o la analize. Primul lucru care i s-a spus la ghișeu a fost că nu mai au plafon, că au primit puțini bani de la Casă, iar cererile sunt din ce în ce mai mari. Ne-au propus s-o treacă pe lista din octombrie. Am întrebat-o pe asistentă dacă și boala așteaptă plafonul, iar dânsa a dat din umeri. Am înscris-o pe octombrie, că n-avem bani de aruncat, Dumnezeu cu mila… dar nu e corect dacă sun-tem asigurați. Dacă nu ne fac analizele gratuit la nevoie, de ce mai plă-tim CAS-ul?” (Iulia Popeanu). „Pentru bolnavii nedeplasabili, asigurați, cu probleme financiare, nu se poate găsi o soluție omenească pen-tru ca analizele medicale să se facă prin deplasarea la domiciliu a asis-tenților medicali și fără plata transportului? Mă refer la situații din afara Constanței” (Cristiana Aioanei).Constanța are 38 de laboratoareReferitor la posibilitatea decontării direct de către pacienți a cheltuielilor presupuse de unele investigații medicale, Lămâița Antohi ne-a explicat că așa ceva este imposibil: „Casa nu dă niciodată bani asigu-raților, n-are cum să facă asta! Casa are contract cu laboratoarele de analize medicale, de la care cumpără un număr de servicii medi-cale, pentru care se plătește o anumită sumă-plafon pe fiecare lună. De regulă, laboratoarele sunt luate cu asalt la începutul lunii, asta și explică de ce plafonul se termină în acest interval”. Reprezentanta CJAS folosește însă acest prilej pentru a atrage atenția asupra tendinței majorității pacienților de a se adresa laboratoarelor de analize amplasate în zonele centrale ale Constanței, despre care… umblă vorba că ar fi și cele mai performante (al căror plafon se epuizează chiar și în pri-mele două-trei zile ale lunii), per-cepție fără nicio legătură cu realitatea: „În Constanța funcționează atâtea laboratoare, iar celor mai puțin cunoscute le ajunge plafonul și în-treaga lună. Și la aceste laboratoare lucrează profesioniști, e greu de înțeles tendința oamenilor de a le prefera pe cele mai aglomerate doar pentru că, fiind în centru, automat ar fi și mai bune!”.Referitor la persoanele nedeplasabile, sunt laboratoare care testează la domiciliu, iar medicul de familie poate recomanda un laborator, însă cheltuielile cu deplasarea se suportă din buzunarul solicitanților (în plafon nu sunt alocate sume speciale).Soluții pentru urgențeDacă intervin probleme urgente de sănătate, bolnavii se pot adresa direct Spitalului de Urgențe, ne-a mai spus Lămâița Antohi, unde li se pot recolta analizele necesare, deci în astfel de împrejurări nu mai este ca-zul să se bată la ușa vreunui labora-tor de analize medicale pentru pro-gramare.