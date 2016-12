„Dacă n-avem sindicat, cine ne apără?“

„Este primul loc unde m-am angajat și nu există sindicat. Am fost plecat afară, vreo doi ani și m-am angajat unde am găsit, e foarte greu să găsești ce vrei, sunt mulți șomeri. Peste tot pe unde am muncit a fost sindicat, ne apăra, se lupta pentru noi, nu prea era loc de sărit calul nici la angajați, nici la șefi. E greu fără sindicat, dacă ai nelămuriri sau nemulțumiri, preferi să taci, decât să-ți pierzi slujba. Dacă n-avem sindicat, cine iese în față, cine ne apără?” – întreabă un cititor.v v vFără doar și poate, și în cadrul unităților unde nu există sindicat, interesele angajaților pot să fie foarte bine apărate de așa-numiții reprezentanți ai salariaților – ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Totul, din cauză că, în Codul Muncii, există un articolul nr. 221, potrivit căruia, la angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și la care nu sunt constituite organizații sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop.Cum se fac alegerile Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților. Ei nu au voie să desfășoare activități care, prin lege, sunt recunoscute numai și numai pentru sindicate, însă, chiar și așa, specialista este de părere că pot ține sub control interesele legitime ale salariaților.