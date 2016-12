„Dacă intrarea era mai ieftină, nu comentam!“

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, instituție publică arhicunoscută atât de localnici, dar și de turiști, funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Constanța, activitatea sa desfășurându-se în directă legătură cu publicul vizitator. Pornind de la această premisă, dar și de la faptul că în alte țări din Uniunea Europeană (Grecia, Franța etc.), per-soanele care au statut de pensionari se bucură de reduceri pentru biletele de intrare la muzee și alte instituții asemănătoare, pensionarii constănțeni, dar și turiștii în vârstă se întreabă de ce această facilitate nu este asigurată și la spectacolele prezentate de acest complex?Tariful unic, exagerat!Nedumerirea lor este cu atât mai mare cu cât tariful unic pentru adulți atinge o sumă con-siderabilă, respectiv 50 de lei: „Dacă intrarea era mai ieftină, nu mai comentam! Dar ca să plătești tu, pensionar, 50 de lei pentru o intrare la Delfinariu mi se pare enorm. Este adevărat că și în străinătate, intrarea la muzee este destul de piperată, dar pensionarii au reduceri peste tot, indiferent de criză. Plus că nu e corect să se meargă pe tarif unic, oricât ar fi de sezon și foame de bani la Consiliul Județean! Ce, dacă am îmbătrânit, trebuie să ne punem mâinile pe piept și s-o așteptăm pe doamna cu coasa? Am muncit și noi pentru orașul ăsta, n-am trecut ca trântorii prin viață!” - ni s-a plâns Ioana Straton.Extrem de iritată, femeia a adăugat că și biletul de intrare pentru copii este prea scump, respectiv 25 de lei: „Avem doi nepoți în vârstă de șase și opt ani, din Sibiu, veniți în vizită, care din prima zi au vrut să vadă delfinii. Poți să le spui unor copii că n-ai bani? Am preferat să rugăm niște domni pe care nu-i cunoșteam să-i ia sub aripa lor la vizitarea muzeului, pentru că noi nu ne-am permis. Ne-ar fi costat în total 150 de lei, pentru noi și cei doi copii. La pensia noastră este enorm!”.Nu doar Ioana Straton, ci și alți pensionari, care deși acceptă că toate instituțiile se zbat să supraviețuiască, nu înțeleg de ce nu se dorește o formulă rezonabilă atât pentru buzu-narul pensionarilor, cât și pentru eficiența Complexului Muzeal.