„Da’ ce, eu ştiu ce am votat la adunări?”

SEMNALE

„Da’ ce, eu știu ce am votat la adunări?”

Îi impută președintelui asociației din care face parte că ia hotărâri.... „peste adunarea generală”. În replică, președintele susține că este... bombardat cu reclamații aberante, deși locatarul ar trebui să cunoască cel mai bine hotărârile adunării generale, întrucât rar i se întâmplă să lipsească de la vreo ședință. „Am o vârstă și am dat casa pe apartament ca să scap de belele. Dar n-ai să vezi așa ceva! La început, când aveam ceva de reclamat, președintele mă certa că nu particip la adunări, dar ridic numai pretenții. Am băgat la cap treaba asta și vreau să știți că nu lipsesc de la nicio adunare. Poate să fiu plecat din localitate, dar nu se întâmplă, pentru că mă interesez când se pune de ședință și nu plec în perioada aia. Sunt corect, ca locatar, îmi plătesc obligațiile, cele care sunt legale, dar nu pot eu, așa, cum se trezește președintele, să bag bani în buzunarele asociației. Iar când reclam nemulțumirile mele, domnul președinte se supără și nu înțelege de ce mai particip la ședințe, dacă după aia reclam ce am votat? Eu mă duc la ședințe, că asta e obligația mea, da ce, eu știu ce am votat acolo? Eu nu sunt jurist ca să înțeleg cum vorbesc ei acolo. Acum, de exemplu, vreau să fac o altă asociație la două scări și președintele îmi pune piedici. Da’ ce, omul ăsta e stat în stat? Dacă noi vrem să ne despărțim, de ce se pune împotrivă? Ca să nu iasă el în pierdere de bani? Problema e că a amânat ședința din cauza asta, iar eu m-am gândit că puteți dumneavoastră, ca ziar, să-l luați la rost și să ne aprobe o nouă asociație. De exemplu, fratele meu e președinte la o asociație care are doar o singură scară, iar noi avem două! Vă mulțumesc și vă rog să nu vă supărați și dumneavoastră pe mine, că toți sunt supărați, parcă cine știe ce le-am făcut!” – ni s-a plâns F. George, 64 ani. v v v Președintele asociației, Laur Noreanu, nu s-a arătat deloc surprins că a fost reclamat și la „Cuget Liber“ de unul dintre locatarii cunoscuți de întreaga asociație datorită... apetitului său pentru plângeri pe la tot felul de instituții: „Cred că sunteți singurii la care n-a ajuns până acum. Eu l-am înțeles până la un punct, dar să știți că sunt trist din cauza lui. Nu e ușor să fii împroșcat cu noroi pentru niște aberații. Dar ce pot să fac? Acum a cășunat că nu-i dau voie să-și facă asociație, deși i-am explicat de o mie de ori în ce condiții se face treaba asta. În iarnă, m-a reclamat la primărie că am pus ușă din termopan la intrare, în toamnă m-a amenințat cu dosar penal că am zugrăvit camera în care e sediul asociației, fără să știe că s-a făcut fără bani, așa cum s-a și discutat în adunarea generală, la care, culmea, a participat! N-o să credeți, dar la ședințe e ca un mielușel și votează tot ce se propune, iar după aia, plouă cu petiții! E clar că are o problemă!”. Constituirea unei asociații de tronson În speranța că, de această dată, i se vor lua în serios explicațiile, L. Noreanu precizează că, într-adevăr, în clădirile de locuințe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte, însă numai în condițiile în care nu există nici măcar o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care să nu poată fi delimitată. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere. Prin acordul de asociere pe scară sau tronson se reglementează și raporturile cu celelalte asociații de proprietari constituite în clădire, pe scară sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcării tehnice a consumurilor și repartizarea cheltuielilor comune, precum și la modalitatea acestei defalcări/repartizări. Dacă este necesar, se solicită avizul furnizorilor de servicii implicați cu privire la posibilitățile tehnice de furnizare independentă a utilităților pe tronsoane sau pe scări, precum și pentru realizarea branșamentelor.