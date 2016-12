Curăţenie, doar când scrie presa!

7

MAFIE SI IN SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

CA VENI VORBA DE MAFIE ... am un apartament pe scara la etj 7 care si-a daramat peretii din interior si chiar grinda ,am facut sesizare la primarie la serv disciplina in constructii pentru ca s-au fisurat peretii in casa la el si la noi dar ce credete ...? am primit raspuns ca in apart aluia nu exista nicio modificare !!!!!!!!! m-a consternat umilinta la care ne supune acest raspuns . cum sa ne spuna acesti .. orbi ( cu buna stiinta ) ca nu sunt modificari in apartament cand eu cunosc acest apart din prima zi iar eu am acelasi tip de apartament nimic nu deosebeste de arhitectura lui de la origini . va rog sa-mi spuneti unde sa ma mai adresez caci si la inspectoratul in constructii am facut adresa si au raspuns caci comform celor declarate de primarie NU SUNT MODIFICARI IN APARTAMENT ! ei ce spune-ti in ce tara traim fratilor ???Oare sa fac apel la CUGET ?