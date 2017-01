„Cumnata mă hărţuieşte să-i dau banii pe care nu mi i-a împrumutat niciodată!“

SEMNALE

„Cumnata mă hărțuiește să-i dau banii pe care nu mi i-a împrumutat niciodată!“

Deși achitarea la termen a unui împrumut este o datorie de onoare, pentru a nu fluiera a pagubă, este bine ca dacă împrumutați sume mai mari de 250 RON, să faceți un act sub semnătură privată din care să rezulte că ați dat sau că ați primit suma respectivă. Mai există și situații când persoanele aflate la strâmtoare „inventează” astfel de tranzacții, în speranța că vor obține sumele care să le scoată din impas, mizând că „pot cumpăra martori” care să le susțină cauza în instanță. Într-o astfel de plasă a căzut și cititoarea noastră, L. Mandră (46 ani), autoarea „grozăviei” fiind propria cumnată, o persoană de care a fost foarte apropiată până acum circa jumătate de an. „Cumnata mea a făcut un împrumut la bancă de 6.000 euro. La început, a vrut să fac împrumutul pe numele meu, iar ea să-mi dea banii lunar, plus dobânda. Dar eu aveam alt credit și i-am explicat că nu mă bag să iau bani și din altă bancă. Ea și-a făcut creditul până la urmă și a garantat cu apartamentul, problema e că nu mai are bani, iar banca o somează cu executarea. De frică să nu-și piardă casa, mi-a cerut mie s-o împrumut cu 3.000 de euro, bani de care nu dispun, însă ea nu mă crede. Eu lucrez croitorie, am un PFA, plătesc dările la stat, dar ca să-i dau ei acum atâția bani grămadă chiar nu am. Atunci a pus la cale un plan diabolic: cică ea m-ar fi împrumutat pe mine cu 3.000 de euro, iar eu nu mai vreau să-i dau banii înapoi. I-am spus că atâta timp cât nu are o chitanță semnată de mine, își răcește gura de pomană cu prostii din astea. Dar mă amenință că a făcut ea rost de martori și oricum o să-mi ia banii prin tribunal dacă are martori. Sunt speriată la chestia cu martorii și aș vrea să știu ce pățesc martorii mincinoși. Sunt într-o situație de toată jena, s-au iscat certuri familiale. Îi înțeleg disperarea, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă tragă și pe mine în groapă după aia. Tot timpul a fost la concurență cu mine, n-a suportat ca eu să am mai mult decât ea. Chiar nu pot s-o ajut!”. v v v Un prim demers pe care îl puteți face este depunerea unei sesizări la secția de poliție din zona în care locuiți, prin care să arătați că sunteți hărțuită psihic de ruda dumneavoastră. Referitor la acțiunea civilă cu care vă amenință cumnata, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, este obligatoriu ca aceasta să prezinte instanței un act autentic, fie un act scris de mână (chitanță), prin care să-și dovedească susținerile că v-a dat acea sumă cu împrumut. Referitor la proba cu martori, aceasta este inadmisibilă, deoarece în conformitate cu art. 1191 Cod civil: „Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depășește suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin act autentic sau prin act sub semnătură privată”. Cu toate acestea, proba cu martori ar putea fi admisă, iar regulile de mai sus nu sunt aplicabile dacă există un început de dovadă scrisă, adică o chitanță a aceluia care a împrumutat banii. Martorii mincinoși - aspru pedepsiți de lege Codul penal pedepsește mărturia mincinoasă. Astfel, potrivit art. 260, fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase, ori nu spune tot ce știe privitor la împrejurările esențiale asupra cărora a fost întrebat, se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani. Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepsește dacă, în condițiile prevăzute de lege, martorul își retrage mărturia.