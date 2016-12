Cum vrei să fie primarul oraşului tău?

Cum vrei să fie primarul orașului tău?

Ştire online publicată Luni, 30 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru întregul oraș.Să nu-și uite promisiunileIoana Moroianu speră ca viitorul primar al Constanței să nu promită marea cu sarea, imposibilul: „Eu aș fi mulțumită să-și respecte măcar trei promisiuni majore: să ne scape de maidanezi, să aducă investiții străine ca să fie locuri de muncă și în Constanța și să curețe parcul de la Casa de Cultură. Acest parc este o altă plagă a orașului. Degeaba ați scris, degeaba se plâng oamenii că peste o mie de metri sunt pe post de tomberon. Locuiesc în zonă și ei cred că dacă au pus gardul, mizeria e acoperită. E rușinos ce se întâmplă! Sper ca viitorul primar să țină cont că oamenii din zonă nu mai suportă imaginea dezolantă a acestui parc!”Să fie cu picioarele pe pământUn om cu picioarele pe pământ și, mai ales, cinstit, cu simțul umorului, dar să nu depășească limitele bunului simț, cam aceste calități și-ar dori Victoria Luță să regăsească la orice primar: „Părerea mea e că un candidat care știe că nu e dotat de la mama-natură cu calitățile astea mai bine se ocupă de soarta lui, nu de a unui oraș cum e Constanța. E momentul să alegem realist, să punem ștampila pe un nume pe care putem conta cu adevărat. Nu cred că primarul trebuie să fie „exotic” nici în ținută, nici în comportament, nici în planuri. Nu ne trebuie planuri grandioase, vrem planuri de care să nu se împotmolească sub tot felul de motive, adică să aibă răbdare și să vorbească cu oamenii, să circule pe jos prin oraș, ca să vadă cu ochii lui ce se întâmplă. Dacă… se va coborî la nivelul adevăratelor probleme ale oamenilor, le va rezolva, măcar de rușine, cu condiția s-o aibă!”.Să nu fie președinte de partid„Clar, primarul nu trebuie să fie președinte de partid, ci bun manager, care să fie luat la rost de șefii lui de partid dacă nu face treabă. Nu în lupte politice trebuie să se angajeze un primar, ci în problemele pentru cetățeni!” (Mihai Spiridon).Să impună respect„Dacă un primar impune respectul cetățenilor, e clar că are calități care să-l ajute să prețuiască voturile oamenilor” (Steluța Tudor).