Cum vă puteţi plânge la Parlamentul European

Cum vă puteți plânge la Parlamentul European

Toți cetățenii și rezidenții Uniunii Europene au dreptul să se plângă Parlamentului European. Petițiile pot fi transmise în nume personal, prin poșta convențională sau prin cea electronică și pot fi redactate în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. În plus, potrivit legislației euro-pene, orice locuitor al unui stat mem-bru are dreptul să trimită o plângere la Mediatorul european, în caz de „administrare defectuoasă” din partea instituțiilor și organismelor comunitare. Spre deosebire de plângerile trimise Parlamentului European, cetățeanul nu trebuie să fie neapărat afectat personal de problema ce face subiectul plângerii către Mediator. Petiția se redactează sub formă de plângere sau cerere și poate privi atât chestiuni de interes privat, cât și de ordin public. Adică, se poate face o cerere individuală, o plângere, o sesizare cu privire la aplicarea dreptului comunitar sau un apel adresat Parlamentului European pentru a lua poziție într-o anumită chestiune. „Nu sunt un reclamant de felul meu, dar mi-a ajuns cuțitul la os. Mi se pare aberant să nu mi se recunoască o calificare, din moment ce am prezentat adeverința de școlarizare, nu pot să inventez eu diplome. Probabil că, uitându-se la mine, mai bine zis, la hainele mele, nimeni nu-și imaginează că aș fi capabil să fac reclamații mai departe. Totuși, sunt foarte hotărât să-i pârăsc pe cei care mă nedreptățesc la UE, dar nu știu cum să fac și ce se cere exact pentru așa ceva. Cu speranța că măcar dumneavoastră o să mă ajutați, vă mulțumesc foarte mult!” – Angelo Cristian, 43 ani. Ce nereguli pot fi reclamate Este bine să se știe că cetățenii europeni au dreptul să semnaleze Parlamentului European nereguli privind protecția consumatorului, mediul, libera circulație a persoa-nelor, mărfurilor și serviciilor în piața internă, precum și aspecte legate de ocuparea forței de muncă și politica socială. De asemenea, se pot reclama atât nerecunoaș-terea calificărilor profesionale, cât și alte aspecte legate de punerea în aplicare a dreptului comunitar. Anonimele se clasează În plângere trebuie menționate, neapărat, numele și prenumele reclamantului, naționalitatea și domiciliul stabil, petițiile anonime nefiind luate în considerare. Dacă este vorba despre o petiție colectivă, aceasta trebuie să cuprindă numele, naționalitatea și domiciliul stabil ale persoanei care o adresează în numele mai multor cetățeni sau măcar ale primului semnatar și, la fel, să poarte o semnătură. De asemenea, se pot atașa și copii ale documentelor justificative de care dispun reclamanții, în acest caz petiția trebuie să se expedieze numai prin poștă. Adresa de expediere Pentru a fi siguri că petiția dumneavoastră va ajunge la destinație, va trebui s-o expediați la următoarea adresă: Parlement Europeen, Le President du Parlement Europeen, Rue Wierty, B-1407, Bruxelles. Dacă doriți să adresați o petiție pe cale electronică, va trebui să citiți, pe site-ul Parlamentului European www.europarl.europa.eu, informațiile și instrucțiunile privind petițiile și apoi să completați formularul afișat pe internet și să apăsați pe butonul „trimite”. După expediere, veți primi o confirmare de primire, tot pe cale electronică. Apoi, petiția își va urma cursul, în sensul că va fi înaintată Comisiei pentru petiții, care are responsabilitatea de a gestiona procesul de petiționare și de a formula recomandări și concluzii referitoare la fiecare petiție în parte. Petițiile care conțin un limbaj ofensator sau al căror subiect este lipsit de pertinență nu vor fi examinate de comisie și nu li se va răspunde.