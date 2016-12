Cum vă puteţi păstra numărul de telefon!

Cum vă puteți păstra numărul de telefon!

Dacă, din diverse motive, un abonat s-a hotărât să rezilieze contractul cu un operator de telefonie, dar vrea să rămână cu același număr de telefon, are această posibilitate, dar va trebui să apeleze la așa-zisul serviciu de portare.„Mi-am pus în cap să renunț la abonamentul de telefonie fixă și să mă transfer în altă parte, am motivele mele, chiar le voi explica. Operatorul nou îmi poate asigura păstrarea vechiului număr de telefon? Ce trebuie făcut pentru asta? Reamintesc, e vorba de linie fixă, nu mobilă! Vă mulțumesc, Natalia Ion”.v v vCa și în alte sectoare, și pe piața operatorilor de telefonie fixă și mobilă concurența lucrează din plin. Așa se explică și faptul că majoritatea operatorilor sunt preocupați atât de diversificarea serviciilor, cât și de atragerea unui număr cât mai mare de clienți. Or, unul dintre serviciile lansate în această idee este și portarea numerelor de telefon.Așadar, dacă un abonat dorește să devină clientul furnizorului preferat de telefonie fixă sau mobilă, dar vrea să-și păstreze vechiul număr de telefon, trebuie să apeleze la serviciul de portare. Portarea se face doar la cererea abonatului, însă numai într-o rețea de același tip: numărul fix către o altă rețea de telefonie fixă, numărul mobil spre o altă rețea de telefonie mobilă. De asemenea, clientul care dorește să-și porteze numărul de telefon trebuie să aibă acceptul operatorului la care se transferă.Procedura este simplă și impune deplasarea la operatorul de telefonie la care se dorește transferul pentru a depune o cerere de portare. Va fi momentul când se vor acorda și alte explicații.