Cum vă puteţi branşa la gaze şi cât vă costă

Cum vă puteți branșa la gaze și cât vă costă

Branșarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale presupune mai multe etape, este obligatoriu acordul a 50 la sută plus unu din totalul locatarilor (chiar și de pe o singură scară), costurile variază în funcție de zonă și alte criterii, iar gazul urmează… să curgă pe țeavă în maximum jumătate de an de la obținerea autorizației, potrivit Congaz. „Vrem să ne punem centrale de apartament, ca să terminăm cu tot circul cu gigacaloria. Am făcut ședință pe asociația de locatari și am pus în discuție să ne racordăm toate cele patru scări ale blocului la Congaz. Mulți s-au plâns că n-au bani pentru așa ceva, în schimb, locatarii de pe scara mea ar cam fi de acord, suntem 24 de apartamente. Vrem să știm dacă se poate monta o coloană de gaze doar la o singură scară din bloc, cam cât ne costă, cât durează lucrarea și de ce acte e nevoie. Cu mulțumiri anticipate pentru solicitudine, Florian Pascalu”. Racord și la o singură scarăDe la Congaz am aflat că este posibilă branșarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale chiar și a unei singure scări de bloc din cadrul unei asociații de proprietari cu mai multe scări. Pentru asta însă este necesar acordul a 50 la sută plus unu dintre locatarii respectivei scări. Solicitare de acord, documente necesareCererea de acord de acces la sistemul de distribuție a gazelor se depune la sediul din City Park Mall, etajul 2, Sky Level, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, Constanța, Serviciul Clienți Noi și trebuie să fie însoțită de ur-mătoarele documente: 1) Dacă solicitarea e pe numele asociației, este nevoie de copie a Actului Constitutiv sau a Statutului Asociației (ștampilat și semnat de către asociație, conform cu originalul), copie a codului fiscal, copie a actului de identitate a administratorului de bloc. 2) Dacă solicitarea este depusă pe numele unui locatar al scării de bloc, se atașează actul de proprietate al apartamentului său în copie legalizată și copie a actului de identitate. 3) Pentru ambele situații, se cer tabelul nominal cu locatarii care sunt de acord cu instalarea coloanei de gaze pe casa scării și pe alte părți comune (50% plus unu) și tabelul nominal cu locatarii care participă laplata tarifului de racordare la rețeaua de gaze naturale și a coloanei de pe casa scării (formulare tipizate de la SC Congaz SA); 4) La depunerea cererii, solicitantul va achita tariful pentru analiza și elaborarea acordului de acces, în valoare de 12,40 lei pentru persoane fizice și 74,40 lei pentru persoane juridice. SC Congaz SA va răspunde cererii solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.Termenul de racordareEste bine de știut că Congaz va întreprinde toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizației de construire, în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare, urmând să realizeze și să pună în funcțiune instalația de racordare în cel mult șase luni de la data obținerii autorizației. Costurile de branșareTariful de racordare cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuție și punere în funcțiune a instalației de racordare și se achită într-un interval de cinci zile lucrătoare de la data încheierii contractului de racordare. În principiu, prețul de racordare se calculează conform Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, după o formulă standard, care cuprinde componenta tarifului de racordare aferentă autorizației de construire și a tuturor avizelor locale necesare, componenta aferen-tă realizării branșamentului și a stației de reglaremăsurare. Prețul variază în funcție de localitatea și zona în care se află imobilul respectiv, de lungimea și diametrul instalației de racordare, avându-se în vedere și debitul solicitat.La bloc, prețul este mai micSpre deosebire de costurile de branșare pentru cei care stau la casă, care sunt mult mai mari, reprezentantul unei firme constănțene de profil ne-a explicat că pentru locatarii de la bloc, costurile sunt mai mici, întrucât acestea se împart la numărul total de solicitanți. În principiu, locatarii vor plăti, la comun, circa 3000 de lei branșa-mentul din rețeaua stradală a Congaz până la scara blocului, iar firmei care se va ocupa de branșarea de la coloana de la scară până la ultimul nivel îi vor achita, estimativ, la o scară cu 24 de apartamente, circa 5.500 lei de fiecare apartament pentru a avea gaze la centrală și la aragaz, suma incluzând și plata proiectului și a taxelor aferente.