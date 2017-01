Veterinarul pe recepție

Cum trebuie să fie colivia papagalilor

„Sunt foarte ocupată, nu pot să spăl tava din colivia celor doi superbi papagali pe care îi am. Dar sâmbăta mă ocup de asta. În ultimul timp, ca să se ducă mirosul, am început să dezinfectez cu clor. O prietenă mi-a spus că o să-i omor, dacă mai fac asta. Am nevoie de părerea unui veterinar, n-aș vrea să le fac rău. Cu stimă, Alexandra”.v v vDoamnă Alexandra, ne-a confirmat și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, igiena coliviei este extrem de importantă pentru sănătatea și starea papagalilor. Însă, aceasta trebuie făcută în fiecare zi, prin schimbarea hârtiei și șter-gerea tăviței cu o cârpă curată, ușor umedă, pentru a îndepărta eventualele firimituri intrate pe sub ea. Cât privește igiena săptămânală, într-adevăr, se recomandă ca o dată pe săptămână să se spele colivia, în întregime și, de asemenea, aceasta să fie dezinfectată. Atenție!, clorul nu este interzis pentru dezinfectare, însă trebuie folosit într-o anumită proporție. Adică, se adaugă 10 ml de clor la un litru de apă. După aceea, trebuie să aveți grijă să clătiți tava foarte, foarte bine. După care se vor șterge gratiile coliviei cu o cârpă curată, care nu lasă scame. Oricum, înainte de a pune pasărea înapoi în colivie, toate componentele trebuie să fie perfect uscate. Importanța plasării coliviei. Potrivit veterinarului, colivia trebuie să fie plasată în camera de zi, pentru ca pasărea să nu se simtă izolată, poziționată cam în dreptul bustului stăpânilor. Dacă e mai jos, papagalul va suferi, se va simți inferior, iar dacă va fi mai sus, va deveni rebel.