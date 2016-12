Cum trebuie pedepsiţi cei care fac mizerie în parcuri

10

Amenzi pentru vandalizare si mizerie

Imi este rusine ca sunt din Constanta,cum arata anii 70-80 Constanta cu parcuri cu flori,Batranul Bulevard Tomis cu flori plantate pe langa trotuare,azi la Dacia vezi 3 fire de flori si 7 bolovani,nu avem bani de flori.Pana si in localitatile mai mici Mangalia,Tuzla,Eforie sunt mai multe flori.Nu vorbesc de marile orase Timisoara.Mergem pe jos in parcurile noastre,acelea pe care nu le avem, de problemele Constantei nu se ocupa nimeni.Daca stam in cluburi tot timpul,cand sa mai avem timp de problemele orasului? Asta spune tot. .Nu intereseaza pe nimeni!!! Iar la capitolul turism suntem praf,nu se face turism cu anaconde aduse in cluburi,Se face turism cu firmele de turismTui,Nekerman sa avem turisti nu anaconde locale in baruri.Care alegorice,aiurea in tramvai,circ,nu asa promovam turismul.Sa avem transport in comun pentru turisti Constanta-Mamaia. Sa viziteze orasul,Piata Ovidiu,centrul istoric,ca in toate marile orase.Vin nave de croaziera in oras, parca avem un oras bombardat,nu au ce vedea,nu mai vorbesc de lanturi de magazine in centru. Pe str. Stefan cel mare sa vedeti turistii straini cum se uitau la cladirile daramate,vedeti cum sunt strazile pavate si asfaltate,nu mai zic de borduri.Asa ne intampinam turistii romani si cei straini,acestea vor fi impresiile turistilor.Pe strada Stefan cel Mare nu avem nimic de vazut,nici macar un pom,mai ales acum vara. Cat priveste mizeria si vandalizarea parcurilor,amenzi cat mai mari,date de lucratorii de la politia locala.Amenzi pentru toti cetatenii care care fac mizerie si vandalizeaza orasul. Ca sunt ciori ca sunt moldoveni legea este pentru toti. Japonezii nu gandesc ca noi,gradul de civilazatie isi spune cuvantul. Cine face mizerie sa plateasca,care nu au bani,sa presteze munca in folosul comunitatii si vom avea si strazi maturate.Degeaba fac eu curat in fata blocului daca vecina de la 1 si cea de 2 sparg seminte,fac mizerie daca le spui ceva,spun ca este domeniu public.Cine mananca seminte sa aiba pungi pentru coji,cine da mancare la pisici caini sa faca curat,cine arunca gunoiul nesortat,amenda,tiganii care iau sticlele de plastic si fac mizerie la tomberoanele de gunoi sa fie amendati.Asa vom avea un oras mai frumos si mai curat. Unele orase au luat asemenea masuri,se poate si la noi.