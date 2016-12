Cum trataţi acasă răceala de vară a copilului

Medicul de gardă

Cum tratați acasă răceala de vară a copilului

„Bunica îmi spunea mereu să te ferească Dumnezeu de răceala de vară! Și cam are dreptate, copilul meu de aproape cinci ani răcește mai mult vara. Transpiră, aleargă, trece de la umbră la soare și uite-așa îi curge nasul, tușește, strănută. Iarna sunt cu ochii pe el și răcește mai rar. Cum pot să tratez acasă răceala copilului, aș vrea să-mi spună medicul prin această rubrică, dacă se poate, că vara abia a început, iar năzdrăvanii n-au astâmpăr. Cu mulțumiri, Melania Iorgu”.Primele simptome nu se ignorăDupă cum ne-a explicat dr. Zișan Omer, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, dacă observați că micuțul are nasul înfundat sau îi curge, are puțină febră, tușește, strănută, ar putea fi vorba despre rinofaringită. În general, această afecțiune se ameliorează în circa patru zile, iar pentru vindecare, sunt suficiente zece zile. Mizând pe ideea că este ceva trecător de vară și nu se ia însă nicio măsură, există riscul ca o bacterie să suprainfecteze nasul și faringele prin infectare virală. De aceea, este important ca, încă de la primele simptome, fără a face exces de medicamente, să se ia următoarele măsuri: l Dacă depășește 38,5 grade Celsius, va trebui scăzută, dar nu înainte de a vă sfătui chiar și telefonic cu medicul l Spălați nasul copilului de câteva ori pe zi cu soluție antiseptică (ser fiziologic sau apă sărată sterilă) l Desfundați-i nasul pentru ca micuțul să nu respire pe gură. Pentru cei mai mici folosiți șervețelele umede de unică folosință l Dați-i lichide regulat, umeziți-i camera, pentru a evita uscarea mucoaselor l Calmați tusea seacă cu antitusive, dați-i ceaiuri, siropuri naturale din ceapă, ridiche neagră l Dacă tusea este puternică, folosiți mucolitice l Puteți folosi tratamente homeopate, precum Oscilococcinum, de exemplu, iar dacă lucrurile se complică, mergeți la medic.