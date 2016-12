Veterinarul pe recepție

Cum transmite pisica boli oamenilor

„Am cumpărat o locuință, iar proprietarul ne-a lăsat cadou o pisică, e tare atașată de casă și curte. Avem un copil în vârstă de trei ani, iubește această pisică, dar socrii mei vor s-o ducă la marginea orașului de teamă că nepoțelul lor o să fie contaminat de la pisica asta, care nu are carnet de sănătate, nu e de rasă, stă și afară, mai intră și în casă. Cum se transmit infecțiile astea la om?” (G. Ibram).v v vÎntr-adevăr, toate animalele sunt purtătoare de bacterii, viruși, paraziți, ciuperci, care pot duce la îmbolnăvire dacă se transmit oamenilor când aceștia sunt zgâriați, vine în contact cu excrementele, saliva, resturile de piele moartă ale animalelor sau sunt mușcați. Boala cea mai de temut ce poate fi luată de la pisică se numește toxoplasmoză, boală care, potrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, este produsă de un parazit microscopic numit Toxoplasma gondii. Acest parazit are un ciclu de viață interesant, pisica fiind gazda definitivă, adică adulții parazitului se dezvoltă în intestinul pisicii, de unde se elimină în mediul înconjurător elemente care pot infesta alte specii. Referitor la gazdele intermediare, acestea sunt, în general majoritatea mamiferelor, păsărilor, inclusiv omul.Infestarea omuluiPrivitor la infestarea omului, aceasta se produce prin consumarea alimentelor contaminate (carne insuficient preparată termic, fructe și legume spălate necorespunzător, apa). Prin urmare, nu numai pisica este vinovată de transmiterea acestei boli. Depistarea toxoplasmozei la pisică se face printr-un examen copro-parazitologic, iar oamenilor din preajma felinei li se recomandă un examen serologic. Din fericire, toxoplasmoza activă depistată se tratează, de aceea persoanele care au pisici trebuie să verifice starea de sănătate a acestora, dacă doresc să nu aibă probleme.