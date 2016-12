Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău primar?

Cum ți-ai dori să fie viitorul tău primar?

Pe ultima sută de metri a campaniei electorale, cititorii noștri încearcă să atragă atenția tipului de primar pe care și l-ar dori la cârma Constanței, dar și asupra lucrurilor care trebuie schimbate în următorii ani, indiferent de cine va câștiga alegerile:l Suprasaturată de promisiunile electorale în care candidații la fotoliile de primar se întrec chiar dinaintea startului oficial al campaniei, Viorica Nadrag consideră că este de datoria ei, ca cetățean al acestui oraș: „Măcar să vor-besc, să-mi spun părerea. Poa-te că persoana care va câștiga primăria după alegeri, printre petrecerile electorale și promisiunile care mai de care mai jenante, după mine, o să-și facă timp să citească și aceste rânduri. Voi fi extrem de concisă: mi-aș dori ca viitorul primar să fie un om cu picioarele pe pământul Constanței. M-aș declara mulțumită dacă va ține cont că și Constanța este oraș turistic, poate să aducă mulți bani la buget și iarna, dar pentru asta va trebui să nu închidă plajele și să facă blocuri pe nisip. E rușinos că în alte țări se cară vapoare întregi cu nisip de la noi ca să se amenajeze câte o plajă, iar la noi se închid și se fac blocuri! Societatea civilă va trebui să fie mai activă, să se implice!”.l Veronica Alexiu iubește atât de mult mersul pe bicicletă, chiar medicii i-au recomandat acest sport, din cauza unor probleme de sănătate. Ani buni a circulat în acest fel pe șoselele constănțene, însă urmare impli-cării serioase într-un accident rutier: „Din 2009, de dragul copilului meu, n-am mai riscat și am dat bicicleta unei cunoștințe. Se tot spune că autobuzele poluează orașul, perfect ade-vărat. Nu sunt absurdă, știu că șoselele orașului nu permit amenajarea unor piste pentru bicicletă, însă îi propun actualului primar, dacă va câștiga un nou mandat, șoseaua de coastă cu care ne tot… amenință să fie prevăzută și cu o pistă pentru bicicliști. În rest, succes tuturor candidaților, că ne-a dat Dumnezeu o grămadă!”.l Melania Ionescu locuiește în cartierul Coiciu: „Când s-a înființat poliția locală, ni s-a spus că gata, s-a dus cu hoții, cu atacurile pe străzi, o să fim apărați… La noi în cartier, mai ales în acest an, s-au dat la spargeri prin case, de nu li se mai știe numărul. Eu, sincer vă spun, n-am văzut niciodată, la nicio oră din zi sau din noapte, vreun polițist patrulând pe vreo stradă. Drept urmare, îmi doresc un primar care, nu doar să promită, ci să se și țină de cuvânt. Atât am avut de spus!”.