Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău primar?

Cum ți-ai dori să fie viitorul tău primar?

Putem spune că numărătoarea inversă a alegerilor locale a început. În ziua de 10 iunie, alegătorii vor avea șansa de a alege candidatul pe care îl consideră cel mai puternic. Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a ocupa scaunul pentru care candidează? În legătură cu acest subiect, fiecare alegător are propria viziune:v v vFelicia Nicoară a făcut următorul pariu cu ea însăși: dacă actualul primar va câștiga un nou mandat, se va muta din acest oraș. Iar prin-cipalul motiv care a determinat-o să ia această decizie este indis-ponibilitatea edilului șef Mazăre de a sta de vorbă cu oamenii: „Eu nu vreau să fac acum campanie niciunui candidat, dar nu mi se pare deloc OK ca oamenii să-și spună păsurile unui candidat, în loc să plângă pe umărul primarului în funcție. Rectific, în loc să fie primit în audiență de primarul în funcție!”. Femeia a ajuns la concluzia că un primar care nu-și susține, chiar și numai moral, toți concetățenii, indiferent de statutul lor social, ar trebui, fie să-și revizuiască atitu-dinea, fie să accepte că nu are înclinații spre această funcție absolut specială.v v vAdelina Costea s-ar declara mulțumită dacă viitorul primar al Constanței și-ar face un obicei din a se întâlni, simultan, cu personalitățile orașului (din domeniile cele mai im-portante) și cu oamenii simpli, apăsați de o problemă căreia nu i-au găsit soluția: „Numai dacă te uiți în ochii primarului și vezi că e interesat de ceea ce te doare, simți că nu ești abandonat în acest oraș. Mi-aș dori un primar căruia să-i pese de necazurile noastre. Doar de-aia există această funcție, părerea mea!”.v v vÎn viziunea Corinei Spiță, nu banii insuficienți sunt motivul pentru care Constanța are spațiile verzi… varză: „Atâta timp cât un primar găsește portițe ca să-i ajute cu pache-te alimentare pe nevoiași (nu condamn asta, dimpotrivă!), cred că la fel de bine poate să găsească portițe să fie ajutat cu câțiva saci de gazon cu flori, există așa ceva în toate hipermarketurile. Imaginați-vă cât de veselă și primitoare ar fi Constanța dacă toate casetele florale, acum pline de bălării, ar fi plantate cu această minune. Eu mi-am pus în curte, sunt o alegere pe cinste, florile, verdeața îngrijită îți dau chef de viață, care nouă ne lipsește. Și nu doar sărăcia e de vină, ci și aspectul trist și prăfuit al orașului”.