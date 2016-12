Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău primar?

1

Sa ma fereasca Dumnezeu

Stau si ma tot chinui incercand sa inteleg ce naiba are orasu asta in cap. Toata lumea este dezamagita, dar ceva concret nu a facut nimeni. Iar daca s-a incercat ceva s-a dus dracu ca nu au avut cu cine. O doamna care are comentariu pus in articol a deraiat un pic. Voi oameni buni aveti idee cum sunt locuintele facute de mazare? sunt mai scumpe decat un apartament cu aceleasi caracteristici. Plus ca iarna, dupa ce ca te chinui sa dai rate peste rate mai platesti si intretinerea de ti scade pulsu cand vezi suma de la vizier. Sa vorbim si de pachetele pentru pensionari??? decat sa-i tina in caldura/vant/frig/ploaie/ninsoare ar fi mai bine sa scoata niste tichete sa si cumpere singuri batranii fix ce au nevoie. Sau sunt manarii si cu pachetele alea????