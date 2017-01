Cum ţi-ai dori să fie viitorul primar al Constanţei?

4

IN ATENTIA PRESEI LOCALE

IN LOCALITATEA VALUL LUI TRAIAN PRIMARUL A INCEPUT CAMPANIA ELECTORALA PRIN ACEIA CA IN SEARA ZILEI DE VINERI IMPREUNA CU STAFUL ACESTUIA A INTRAT IN CURTEA INTERIOARA A LOCUINTEI VICEPRESEDINTELUI prm FILIALA cONSTANTA SOLEA M UNDE AU SPART SI INDOIT SUBANSAMBLE ALE AUTOTURISMELOR AFLATEIN LOCATIE DUPA CARE I-AU APLICAT ACESTUIA MAI MULTE LOVITURI., SE PARE CA CONTRACANDIDATUL PRIMARULUI DETINE MAI MULTE DOCUMENTE CU PRIVIRE LA CAMPANIA CARE URMEAZA IN IULIE LA LOCALE.