Cum ţi-ai dori să fie primarul oraşului tău

Primarul orasului meu

Primarul de top al orasului in care locuiesc trebuie sa ia in considerare parerile tuturor cetatenilor civilizati ai urbei, sa creeze locuri de recreere pentru toti copiii, sa nu mai distruga spatii verzi si sa se opuna acestor tendinte, sa ajute famiile cu copii si cu venituri mici, sa creeze noi locuri de munca, sa inlocuiasca mijloacele de transport in comun poluante cu cele nepoluante (troleibuze), sa starpeasca cainii fara stapan din oras, sa nu se mai laude cu ceea ce face si sa-i lase pe altii sa o faca, sa faca un bilant transparent a fondurilor percepute, atrase din sponsorizari sau fonduri europene si cheltuieli, sa reabiliteze sau reconstruiasca imobile degradate (peninsula) etc. Sper sa exista un astfel de om, care sa-l inlocuiasca pe cel existent, aproape inexistent!