Cum te faci proprietar pe o curte ce nu-ţi aparţine

Cum te faci proprietar pe o curte ce nu-ți aparține

Nenumărate sunt cazurile în care proprietarii habar n-au că datele din titlul de proprietate nu corespund cu situația reală, neconcordanțe care-i pun pe drumuri și la cheltuială când se așteaptă mai puțin.Din 1971, folosesc terenul aferent curții, fără ca proprietarii să fi avut vreo problemă cu vecinii sau cu primăria. Abia când au vrut să facă un cadastru s-au trezit că, în realitate, terenul măsoară cu peste 50 mp mai mult față de suprafața menționată în actul de proprietate. Iată ce susțin proprietarii: „Recent, când am avut probleme cu o poliță pentru asi-gurarea casei, am aflat că avem o curte mai mare decât apare în actul de vânzare-cumpărare, undeva, peste 50 mp. Suntem doi proprietari, casa având parter și etaj. Casa nu a fost cumpărată de la stat, ci de la proprietari, dovedim asta cu act parafat în 1971. Atunci nu se punea problema de cadastru sau carte funciară. Problema e că nu am știut despre această situație. Acum, vrem să vindem, dar nu putem din cauza acestei diferențe la teren, pentru că ni se refuză cadastrul. Iar fără cadastru, niciun notar nu face actele. Am fost atenționați că tot ce urmează o să ne coste… Suntem bulversați și, ca abonați, ne-am gândit că ne puteți ajuta. Trebuie să rezolvăm problema cu cadastrul, știm că e destul de scump, dar nu ne permitem să aruncăm niște bani pe fereastră”.Cerc viciosÎntr-adevăr, niciun notar nu se poate angaja în perfectarea actelor de vânzare-cumpărare a unui imobil dacă acesta nu dispune de cadastru sau dacă lucrarea cadastrală nu corespunde situației reale a clădirii de la momentul vânzării. Or, în lipsa unui titlu de proprietate conform cu realitatea din teren, niciun cadastrist nu se poate angaja să facă o lucrare cadastrală. Evident, este un cerc vicios, din care proprietarul poate ieși, însă este nevoie de puțină alergătură și de ceva cheltuială.Titlu de proprietate pentru diferențăReferitor la cazul de față, potrivit cadastriștilor cu care am discutat, dacă suprafața de teren este mai mare cu 10 % față de cea menționată în actul de vânzare-cumpărare, atunci este obligatoriu să se obțină act de proprietate și pe acea diferență de teren. Numai așa, actele de proprietate vor fi în ordine. Pentru finalizarea acestei proceduri trebuie urmați câțiva pași:Pasul 1: Proprietarul trebuie să ia legătura cu o firmă de cadastru. Apoi, un cadastrist se va deplasa la fața locului și va efectua măsurătorile, conform situației din teren la data efectuării acestor măsurători.Pasul 2: Pe baza noilor date, cadastristul va depune o solicitare la Primăria Constanța - Direcția de Urbanism, unde va solicita, în numele proprietarului, cumpărarea respectivei diferențe de teren aferent curții, teren care, așa cum se prezintă acum situația, aparține domeniului public.Pasul 3: De regulă, astfel de solicitări sunt aprobate de primărie. Dacă se întâmplă însă ca acea bucată de teren să ridice probleme, din punct de vedere al primăriei, atunci proprietarul se poate adresa instanței de judecată, solicitând o decizie favorabilă pentru completa-rea actului de proprietate. Pasul 4: Dacă însă primăria aprobă cererea pentru cumpărarea și a suprafeței de teren care apare ca fiind în plus în actul de proprietate, atunci va elibera un nou titlu de proprietate și pentru această suprafață.Pasul 5: Pentru a intra în posesia noului titlu de proprietate, proprietarul va trebui să plătească terenul, în funcție de tarifele prevăzute în grilă pe acest an, mai exact, la prețul actual al pieței imobiliare.Liber la cadastruAvând actele în regulă, proprietarul va putea angaja o firmă de cadastru pentru efectuarea lucrării cadastrale și, apoi, înscrierea în Cartea Funcia-ră. După care își va putea vinde și imobilul.Având în vedere importanța cadastrului pentru orice locuință, specialiștii recomandă ca acesta să fie făcut din timp, mai ales că neconcordanțe de natură imobiliară pot apărea oricând, și toate blochează tranzacția de vânzare-cumpărare.