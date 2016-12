Cum te califici în meseria de asistent maternal şi ce salariu primeşti

5

informatii

Desi sunt in italia vreu sa vin acasa sa incep cursul de asistent maternal vreau daca este cu putinta sa cresc 2 gemeni nu ma intereseaza sexul, conditii acasa am .Deci sa fie clar ,nu sunt angajata . Si acesti copii care sufera de dragostea parinteasca ,de un camin al lor, CredetI ca o asistenta sau o mama maternala poate sa aibe un servici si sa creasca si copii batuti de soarta? este strigator la cer ca , acesti copii care sfera atit de mult ,e mai bine sa stea aruncati in spitale sau in centre decit sa fie in case civilizate Parerea mea este cainformatiile de la primarie sunt deajuns chiar si verificarea casei unde vor fi adusi copii. Voi ce credeti , nu ar trebui sa schimbati un pic legea? poate pimesc si eu niste lamuriri in acest caz.