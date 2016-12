Cum ştiţi că zgârietura pisicii v-a îmbolnăvit

Medicul de gardă

Cum știți că zgârietura pisicii v-a îmbolnăvit

„M-am trezit cu o umflătură la subsuoară, am fost la doctor și mi-a spus că e posibil s-o fi căpătat de la o mușcătură de pisică. Într-adevăr, am fost zgâriată puțin de pisica mea, ca din joacă, dar asta s-a întâmplat mai demult. Se pot umfla nodulii de la o simplă zgârietură de pisică ori e vorba de ceva mai grav, iar doctorul n-a vrut să-mi spună?” - ne-a întrebat o cititoare, care a ținut să precizeze că a mai fost mușcată și altădată, de aceeași pisică, dar n-a avut nicio problemă.v v vReferitor la riscurile pe care le are o banală zgârietură de pisică, dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, pre-cizează că acestea există, motiv pentru care există și un diagnostic în acest sens, care se numește chiar „boala zgârieturii de pisică”. Este vorba despre o infecție bacteriană care cauzează exact umflarea nodulilor limfatici, la care face referire și cititoarea noastră. Din păcate, această boală apare, în peste 90% din cazuri, nu doar atunci când cineva este mușcat, ci și dacă este lins sau zgâriat de o pisică sau de pui de pisică.Primele semne. Pentru a vă da seama dacă v-ați îmbolnăvit de la zgârietura pisicii, după un asemenea eveniment, ar trebui să fiți atenți la unele indicii. De obicei, se întâmplă ca în câteva săptă-mâni de la producerea zgârieturii sau a mușcăturii, unul sau mai mulți noduli limfatici apropiați de zona de leziune prin care bacteria a pătruns în organism, se vor umfla și vor deveni sensibili la palpare.De precizat că nodulii limfatici reprezintă totalitatea ganglionilor și vaselor limfatice, al căror rol este circulator, dar și de apărare imunitară a organismului. Dacă zona mușcată sau zgâriată este pe mână, atunci nodulii limfatici de la cot și subsuoară se vor umfla.Medicul recomandă ca astfel de semnale să ne conducă de urgență la un cabinet medical, pentru a se evita complicațiile.