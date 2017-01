Cum ştii că ai peritonită

Medicul de gardă

Cum știi că ai peritonită

„Toți ai casei au făcut operație de apendicită. S-ar putea să fiu obsedată de chestia asta, aproape că îmi vine să-mi scot apendicul fără să mă doară, de frică să nu dau în peritonită, așa cum a pățit mama. Are medicul răbdare să-mi spună care sunt semnele care te ajută să-ți dai seama că ai peritonită, că asta e marele pericol? Vă mulțumesc anticipat, Diana”.v v vÎnainte de a intra în detalii, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center ne-a explicat că peritonita este inflamația peri-toneului, mai pe înțelesul tuturor a membranei care acoperă organele abdominale și partea internă a pereților abdominali.Din cauză că spațiul peritoneal conține o cantitate minimă de lichid, iar în caz de peritonită, în acest spațiu se acumulează o cantitate mai mare de lichid provenit de la bilă, suc gastric, lichid intestinal, puroi etc., lucrurile se complică. De aceea, în cele mai multe situații, peritonita apare când bacteriile se răspândesc printr-o perforație a organelor gastrointestinale sau genitourinare în cavitatea abdominală și pot fi provocate de apendicita acută, ulcer duodenal sau gastric perforat, sarcină extrauterină etc.Simptome. Referitor la stările pe care le are o persoană cu peritonită, mai ușor de identificat ar fi următoarele: dureri abdominale bruște și puternice la palpare, stări de greață, oprirea tranzitului intestinal, febră și frisoane, accelerarea ritmului respirației sau respirație superficială, oboseală, ochii încercănați etc. Însă cel mai clar simptom al perito-nitei este dat de creșterea numărului de leucocite, ce se poate constata în urma analizei de sânge. De aceea, la cel mai mic semn de boală, medicul recomandă prezentarea la un specialist, căci apen-dicita, în sine, deși este simplă, dacă nu se intervine în timpul optim, compli-cațiile pot fi dintre cele mai grave.