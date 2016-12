Cum… să-ţi spionezi bona

Cum… să-ți spionezi bona

De când a observat schimbări majore, în rău, în comportamentul copilului său, în vârstă de patru ani și trei luni, lăsat în grija unei bone despre care a avut numai referințe bune, o tânără mamă se află în mare încurcătură, pe moment neavând în grija cui lăsa copilul. În plus, înainte de a purta o discuție cu bona, și-ar dori să știe dacă poate s-o supravegheze cumva cu ajutorul vreunei camere, căci dacă va constata că schim-barea copilului i se datorează, intenționează s-o dea în judecată pe baza probelor video.O cameră web cu ip rezolvă problemaEste dreptul oricărui părinte să știe în orice clipă ce se întâmplă cu copiii lăsați în grija unor persoane pentru care… nu ar băga mâna în foc. Mai mult decât atât, foarte multe grădinițe oferă părinților posibilitatea să vadă, de pe calculatorul de la serviciu sau de acasă, ce face copilul său în intervalul de timp petrecut la grădiniță. Toate aceste lucruri sunt posibile, evident, grație performan-țelor informaticii. După cum ne-a explicat Bogdan Onofrei, repre-zentantul unei firme de IT, sistemul este destul de simplu, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fii mare specialist pentru a-l putea folosi. În primul rând, persoana interesată să aibă sub control situația de acasă, cât timp se află la serviciu, trebuie să aibă internet atât acasă, cât și la birou. Următorul pas este procurarea unei camere web cu ip, al cărei avantaj față de camerele web obișnuite conectate la un calculator este că nu trebuie să fie conectată la un anumit calculator, ci doar la internet, prin cablul de rețea, fără să mai fie nevoie să aveți calculatorul de acasă pornit.Apoi, specialistul dă asigurări că totul decurge extrem de simplu, dacă se respectă câteva reguli de activare care vă pot proteja, în sensul ca informațiile și imaginile să nu devină publice. Pentru aceasta, va fi nevoie de setarea unei parole care se va introduce ori de câte ori accesați camera web. Persoana care intenționează să beneficieze de acest sistem de su-praveghere va trebui, evident, să apeleze la un specialist în IT, pentru implementarea sistemului.