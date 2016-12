Cum se verifică actele înainte de a cumpăra o casă

2

raspuns

Personal am patit o situatie similara. Am vazut apartamentul, agentul avea cheile (prima suspiciune), am cerut sa vb cu proprietarul direct dar motiva ca e la vanatoare si prin vacante (a doua suspiciune), am cerut actele originale si au spus ca le duc ei personal la banca (a treia suspiciune). In cele din urma am pus povestea cap la cap: Apartamentul fusese luat prin licitatie trucata de la o executare unde executorul era var cu cel care a cumparat apartamentul dar nu pe numele lui ci pe al unei batrane de 80 de ani (din ce stiu la 80 de ani nu faci afaceri cu imobile executate), samsarul, agentul si notarul lor erau intelesi la bani si de la 45000 cu cat au luat apartamentul mi-l vindeau mie cu 75000. DACA NU TI SE DAU IN MOD TRANSPARENT ACTELE< INFORMATIILE< NUMELE PROPRIETARULUI< ETC< FUGI CA E TEAPA !!! Pe Tomis langa Victoria la un notar am facut verificarile, un super baiat, corect si ieftin, nu dam nume sa nu facem reclama. Sper sa te ajute ce ti-am spus.