Cum se umflă facturile la întreţinere?

Cum se umflă facturile la întreținere?

O substanțială contribuție la creșterea costurilor lunare de întreținere o aduc și cheltuielile pentru încălzirea părților comune, dar și o serie de alte plăți de la care nu e scutit niciun locatar, inclusiv debranșații.Cei care locuiesc la bloc sunt nemulțumiți de modul de calcul al energiei termice consumate pentru părțile comune. Și mai nemulțumiți sunt debranșații de la căldură, obligați în continuare să suporte aceste costuri, pe motiv că beneficiază indirect de căldură. La toate astea se mai adaugă o listă lungă de cheltuieli comune. „Eu cred că n-am făcut mare brânză cu debranșarea. După ce că m-a costat o grămadă, mai trebuie să plătesc și căldura comună, și țevile de la pereții comuni, un mare abuz, mulți debranșați spun asta. De la asociație mi s-a spus că nu căldura comună îmi umflă factura, ci restul cheltuielilor plătite la grămadă. Tare aș vrea să știu ce ne-au mai băgat în plus de avem așa de mult de plată” (Cristina Soreanu).„Am cerut explicații la asociație despre calcularea întreținerii, dar nu am primit răspuns. Și listele de plată au mai puține rubrici decât la vecini, nu înțeleg de unde vine suma totală. Ce să fac?” (Liliana Medeleanu).Dintotdeauna, mărul discordiei…Locuiți la bloc, dar nu știți exact care sunt părțile comune pentru care trebuie să plătiți întreținerea? Aveți suspiciuni că la acest capitol se petrec lucruri necurate în privința modului de calcul? Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a spus că, dintotdeauna, acest capitol de cheltuieli a fost un fel de măr al discordiei, în esență, din cauza lipsei de informații. Însă, de când cu scumpirea exagerată a prețului gigacaloriei, tensiunile pe această temă au răbufnit. Din păcate, cei mai mulți acceptă noțiunea de costuri comune fără să aibă habar care sunt. De aceea, președintele UAP apreciază preocuparea unor locatari de a ști exact pe ce se duc banii lor lună de lună, mereu mai mulți.Părțile comune care… mănâncă baniIată care sunt părțile comune pentru a căror întreținere trebuie să plătiți: instalațiile de apă rece și caldă, de încălzire și canalizare din subsol și de pe verticală, până la intrarea în apartamente, inclusiv conducta tip „T”, de separație (din această cauză, în momentul debranșării de la instalațiile blocului nu puteți fi scutiți de la plata reparațiilor acestor conducte, care rămân în continuare și în proprietatea dumneavoastră); ascensorul și instalația aferentă (întreținerea ascensorului e obligatorie, indiferent dacă acesta este utilizat sau nu. Cei care locuiesc la demisol, parter și la etajul întâi și nu folosesc liftul pot fi scutiți de la plata energiei electrice consumate de ascensor); fațada blocului, inclusiv a balcoanelor; terasa sau acoperișul; uscătoria, spălătoria, biroul administrației și alte spații comune (acestea nu pot fi utilizate de către terțe persoane în interes personal decât în condițiile în care jumătate plus unul dintre proprietari sunt de acord cu închirierea); structura de rezistență, holurile, casa scării, intrarea în bloc (asupra acestora nu are nimeni voie să intervină fără aprobări din partea conducerii asociației și fără autorizații de la primărie, acolo unde este cazul); terenul blocului, plus cel mult 80 de centimetri de jur-împre-jurul clădirii.Categoria cheltuielilor comuneLa fel de multe sunt și cheltuielile care se repartizează proporțional cu cota-parte indiviză: fondul pentru reparații stabilit în adunarea generală; salariul personalului pentru curățenie; lucrări de întreținere, service, reparații ale instalațiilor și ale tuturor părților de construcție aflate în proprietate comună, ale tubulaturii de evacuare a deșeurilor menajere; lucrări de consolidare și de reabilitare termică; indemnizații pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, pentru persoanele alese; credite bancare, contracte sau polițe de asigurări, alte servicii administrative către proprietatea comună.Listele de plată, conforme cu modelul cadruStimată doamnă Medeleanu, lista de plată afișată la avizier trebuie să fie conform modelului-cadru, stabilit prin Ordinul M.E.F. nr. 1.969/2007, care trebuie să conțină clar datele de calcul ale întreținerii. Dacă situația nu se prezintă așa, înseamnă că administratorul nu aplică întocmai legea. Informați președintele, a cărui obligație este să reglementeze imediat situația. În caz contrar, amândoi se fac vinovați de neglijență în serviciu.