Cum se şterge o sancţiune la muncă

Cum se șterge o sancțiune la muncă

„La români se spune că numai cine nu muncește nu greșește. Așa o fi, dar la firma noastră, șeful de tură parcă ne pândește să ne inventeze vreo greșală. Este exigent și cu el, și cu noi. Dar el are o vorbă că sancțiunile astea sunt date pentru îndreptare, nu să ne sperie și că ori-cum scăpăm de ele, că se radiază. Dacă se anulează, înseamnă că primim și banii luați? Sunt abonat la Cuget Liber și v-aș ruga să mă ajutați cu niște sfaturi. Vă mulțumesc, Lucian G.”.v v vDomnule Lucian, după cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, într-adevăr, salariatului sancționat disciplinar i se radiază de drept sancțiunea. Radierea se face în termen de un an de la aplicare, însă numai dacă, în interiorul acestui termen, nu a primit o altă sancțiune. Asta nu înseamnă însă că radierea înseamnă și anularea sancțiunii. Or, nefiind anulată sancțiunea, salariatul nu are dreptul să-și recupereze banii reținuți din salariu. Ceea ce a urmărit legiuitorul prin radierea unor sancțiuni anterioare este de a-l determina pe angajat să înțeleagă că devine protejat de lege numai dacă percepe într-un sens pozitiv mesajul respectivei sancțiuni. De asemenea, această posibilitate îi dă șansa angajatului să nu acumuleze în dosarul disciplinar alte și alte sancțiuni din cauza încălcării regulilor stabilite de angajatorul său.