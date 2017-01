Cum se recunoaşte osteoartrita

Medicul de gardă

Cum se recunoaște osteoartrita

„Am ajuns la medic cu dureri de articulații, deja am osteoartrită. Medicul m-a certat că am ajuns prea târziu, mi-a reproșat că dacă eram mai atentă, îmi dădeam și singură seama că am boala asta. Sigur că m-am gândit la reumatism, dar cum poate un om obișnuit să-și pună singur diagnosticul de osteoartrită? Rog să primesc informații prin această rubrică. Cu stimă, Camelia Sandu”.v v vDupă cum ne-a explicat dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, în general, o problemă reumatică poate fi anticipată, atâta vreme cât bolile reumatice sunt afecțiuni dureroase, mai ales în zona articulațiilor. Însă, este mai dificil ca o persoană fără cunoștințe de specialitate să-și poată da seama că suferă exact de osteoartrită și nu de altă afecțiune reumatică, atâta vreme cât există peste 100 de boli reumatice. Iar unele dintre ele sunt cauzate de tumefiere, inflamație, dureri în mușchi, articulații, altele de umflare etc.Semnele osteoartritei. Cât privește semnele de recunoaștere a osteoartritei, medicul a enumerat câteva: umflarea articulațiilor, dureri de articulații, articulații calde la atingere, durere în timpul deplasării, slăbiciune musculară, dificultate la aplecat, îmbrăcat, la prinderea unor obiecte. Deși este foarte bine ca aceste simptome să fie cunoscute înainte ca boala să avanseze, totuși, medicul precizează că, la apariția lor, pentru o diagnosticare corectă este nevoie de consultarea unui specialist. Însă, în majoritatea cazurilor, la bolnavul de osteoartrită vor exista modificări vizibile la radiografie.De reținut! Cele mai afectate de osteoartrită sunt gâtul, partea inferioară a spatelui, degetele, genunchii, șoldurile. Din nefericire, netratată, pe măsură ce se avansează în vârstă, osteoartrita poate afecta întregul corp. Tocmai de aceea se impune prezentarea din timp la medic.