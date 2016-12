Cum se răzbună unii părinţi pe copiii lor

Cum se răzbună unii părinți pe copiii lor

Susține că părinții au vândut fictiv casa fratelui său, „pe ascuns”, doar pentru a o priva pe ea de cota de moștenire ce i s-ar cuveni.Întrucât astfel de tranzacții erau curente înainte de apariția noii legislații de drept civil, începând cu 1 octombrie a.c., prețul fictiv al unei tranzacții de acest fel este un motiv pentru ca instanța să poată anula actul de vânzare-cumpărare.„Povestea mea este foarte dureroasă, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar sunt destui oameni care o cunosc. Vreau să spun doar că de copil am suferit din cauza pedepselor pe care le primeam de la părinți, chiar dacă pocinoagele erau făcute și de mine, și de fratele meu. Eu îmi luam lecția, el nu… Mereu mă amenințau că o să mă taie și de la moștenire. Recent am aflat că s-au ținut de cuvânt și i-au vândut casa fratelui meu, doar în acte, fără să primească niciun ban, mi-au spus-o verde-n față, numai ca să se răzbune pe mine. Nu e destul că m-au ținut deoparte toată viața, și după moarte, tot asta vor? Mai am eu dreptul la moștenire? Cineva mi-a spus să pun cruce situației, că la vânzare-cumpărare nu se mai poate face nimic! Notarul știe chestiile astea ascunse?” (E. Apetricăi).Legea sancționează tranzacțiile fictiveStimată doamnă, este adevărat că legea dă dreptul oricărei persoane să dispună în timpul vieții de bunurile proprii după cum dorește. De exemplu, un părinte poate să-și vândă casa unuia dintre copii fără ca celălalt copil să se poată opune acestei operațiuni juridice, fie și motivat de faptul că, la decesul părinților, el va fi privat de partea de moștenire cuvenită potrivit legii. Totul, din cauză că, în principiu, un contract de vânzare-cumpărare este cea mai stabilă și mai sigură metodă prin care părinții pot transmite proprietatea unui imobil către unul din copii, încă din timpul vieții. Dincolo însă de costurile mari pe care le presupune încheierea unui astfel de contract (contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil nu se poate încheia decât în formă autentică, la notariat), mai există un risc, în sensul că orice parte interesată (de obicei, un alt frate) poate promova acțiune în constatarea simulației contractului de vânzare-cumpărare.Ce înseamnă acest lucru?Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că în astfel de cazuri se solicită instanței să constate că intenția părților nu a fost vânzarea propriu-zisă, ci s-a avut în vedere o donație ascunsă. Baza legală a acestei acțiuni o constituie noile prevederi ale Codului Civil, potrivit cărora prețul fictiv, dar și cel derizoriu (prea mic față de valoarea de piață a locuinței), dovedite în instanță, pot duce la anularea tranzacției respective: „Vânzarea este anulabilă atunci când prețul este stabilit fără intenția de a fi plătit” sau „Vânzarea este anulabilă când prețul este într-atât de disproporționat față de valoarea bunului, încât este evident că părțile nu au dorit să consimtă la o vânzare”.Cât îl privește pe notar, la perfectarea actului de vânzare-cumpărare, el este obligat să perceapă taxa în funcție de grila prevăzută de lege, însă la capitolul preț, îl va menționa pe cel convenit de părți.