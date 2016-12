Cum se pregăteşte pentru toamnă animalul de companie

Veterinarul pe recepție

Cum se pregătește pentru toamnă animalul de companie

Am făcut schimb de apartament, iar proprietarul mi-a lăsat cadou un câine. M-am atașat foarte mult de el, dar am observat că nu prea îi place frigul. Din cauza asta, nici nu-l mai scot la plimbare, chiar mi se pare că a răcit. E nevoie de vreun vaccin special în perioada asta?” (Smaranda Datcu).Așa este, doamnă Smaranda, și canicula conferă animalelor de companie o stare de disconfort, dar și trecerea la vremea rece are ace-leași repercusiuni asupra necuvântătoarelor. Iar inconvenientele țin de temperaturile scăzute, care, ca și la om, pot favoriza viroze respiratorii și alte pericole care au legătură cu sezonul rece. De aceea, principala preocupare a stăpânilor trebuie să vizeze ajutarea animalelor dragi să se adapteze mai ușor trecerii de la sezonul cald la cel rece!Așadar, în această perioadă, trebuie programată o vizită la veterinar, pentru punerea la punct a schemei de vaccinare și pentru realizarea deparazitării interne și externe după sezonul cald. La fel de importantă este și schimbarea dietei, care trebuie să se bazeze pe hrană îmbogățită cu vitamine și minerale, astfel încât să crească rezistența organismului la boli și infecții, mai ales dacă aveți o pisică sau un câine care circulă și pe afară. O mare atenție trebuie acordată, în perioada toamnei, animalelor subterane, care acum se trezesc din hibernarea de vară. Este vorba de șerpi, sconcși etc. Nici de căpușe, purici și tot felul de alergii nu scapă animalele de companie toamna. De aceea, este nevoie de măsuri atente de protecție.