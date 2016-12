Cum se pot recupera salariile neplătite

„Aș vrea să știu dacă după șapte luni de la neplata salariului pe două luni mai am dreptul să-l dau pe patron în judecată să-mi dea banii pe munca mea. Doamna de la Personal mi-a spus că trebuia să deschid imediat conflictul de muncă, nu înțelege de ce m-am trezit după aproape un an să cer bani, mai ales că firma are probleme. Eu nu sunt dispus să muncesc pe degeaba pentru nimeni, vreau să mă bat pentru munca mea. A. T.”v v vNeplata la timp sau integrală a salariului către angajați constituie motiv suficient pentru ca angajatorul să fie chemat în instanță în calitate de pârât. Totul, din cauză că, pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul să primească un salariu – precizează Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. În plus, salariul trebuie plătit în bani cel puțin o dată pe lună, iar data plății acestuia să fie stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv sau în regulamentul intern, în funcție de fiecare situație în parte. De asemenea, orice spor, indemnizație sau adaos la salariu pe care salariatul nu le-a primit, deși au fost negociate la angajare, pot conduce la un proces în instanță.Termen cererePersoana care dorește să-și recupereze anumite drepturi salariale cuvenite, dar neplătite de angajator, poate să formuleze o cerere de soluționare a conflictului de muncă în termen de trei ani de la momentul neplății respective. Așadar, orice solicitare având ca obiect obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale introdusă peste termenul de trei ani de la momentul scadenței obligației de plată va fi respinsă pe excepția prescripției dreptului la acțiune.