Cum se poate forţa testul de paternitate

Cum se poate forța testul de paternitate

„Eu bag mâna-n foc că nu e copilul meu, dar nu mai suport să fiu hărțuit de fosta concubină. Aș vrea să fac un test de paternitate, chiar dacă ea nu e de acord!” (I. Damian).v v vAvând în vedere situația în care susțineți că ați fost pus de fosta dumneavoastră parteneră, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că în asemenea împrejurări, este nevoie de ceea ce, în termeni juridici, se numește acțiune în tăgada paternității, prin care se solicită proba cu testul ADN. Dacă însă femeia care spune că este mama copilului dumneavoastră nu va fi, sub nicio formă, de acord să faceți acest test, va trebui să cereți asta prin instanță.Este bine să știți, de exemplu, faptul că un copil născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Cel care a venit însă pe lume după desfacerea sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și s-a născut înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie.Copilul din afara căsătoriei. Cât privește copilul conceput și născut în afara căsătoriei, el poate fi recunoscut de către tatăl său. Recunoașterea se face prin declarație la Serviciul de Stare Civilă, fie odată cu înregistrarea nașterii, fie după această dată. De asemenea, recunoașterea poate fi făcută și prin înscris autentic sau prin testament.Paternitatea mai poate fi tăgăduită dacă nu este posibil ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, precum și de către copil, putând fi continuată și de moștenitori, dacă situația o impune.