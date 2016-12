Cum se plăteşte căldura în blocurile încălzite atât prin RADET, cât şi prin Congaz

2

papa lapte

Locatarii platesc si caldura din biroul administratorului care joaca cu banii la pacanele.De ce in Constanta mai exista administratori de bloc,care nu prea face multa scofala numai sa bage banii in pacanele.In majoritatea oraselor din Romania nu mai exista administrator de cartier totul este electronic.Locatarii primesc factura de apa si caldura in cutia postala.Ptr.intretinerea unui administrator cheltuiala este mare.In schimb in strainatate administratorul face curatenie pe casa scarii si in fata blocului.Administratorii de bloc in Romania sunt si comozi dar si scumpi la intretinere. Are Romania si romanii bani.