Cum se învaţă meserie la locul de muncă

Cum se învață meserie la locul de muncă

„Am o cunoștință care mi-a promis că o să-mi ia băiatul la firma lui, ca ucenic, să învețe meserie. Am un frate care a învățat meserie ca ucenic, dar pe vremea comuniștilor. Se poate acum să primești calificare ca ucenic sau vrea să-l muncească la negru și a aruncat și el povestea asta? Ca mamă, vreau să știu dinainte despre ce e vorba” (F. Marin).v v vNu este o vorbă aruncată la întâmplare, doamnă Marin, întrucât și legislația de după 1989 cuprinde reglementări clare privind ucenicia la locul de muncă, atât de practicată înainte de Revoluție. Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, ne-a explicat că se poate încheia un contract individual de muncă, însă pe durată clar determinată, care permite unei persoane fizice, denumite ucenic, să se pregătească profesional și să muncească pentru și prin grija unui angajator. Cu condiția ca angajatorul să-i asigure plata unui salariu, precum și toate condițiile necesare ca să învețe meseria respectivă.Clauze contractuale. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română și se înregistrează în termen de 20 de zile la ITM. Această obligație revine, evident, angajatorului. O altă condiție este ca înainte de începerea activității, contractul de ucenicie să fie înregistrat și în registrul general de evidență al salariaților, care și acesta va trebui apoi transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă. De asemenea, în contract trebuie specificată meseria pe care o va primi ucenicul, persoana care se va ocupa de instruirea lui, locul unde va fi instruit, durata pregătirii teoretice și practice.Cine poate fi ucenic. Poate fi încadrat ca ucenic în muncă orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu are mai mult de 25 de ani și, în plus, nu are déja o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Cu acordul scris al părinților, se poate face ucenicie și înainte de împlinirea a 15 ani.