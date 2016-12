Cum se înmatriculează un vehicul din import?

„Am un aranjament în Germania pentru o mașină. Ca s-o înmatriculez, mi s-a spus că am nevoie de un certificat de înregistrare la Registrul Comerțului. Am fost acolo și mi s-a spus că cerința asta e doar pentru firme. De ce acte este nevoie ca să înmatriculezi o mașină adusă de afară?”. (Ion Nicolae).Într-adevăr, dosarul este stufos, însă altă soluție pentru a vă înmatricula mașina provenită din import nu aveți. Iată și lista cu documentele necesare: cartea de identitate a vehiculului, având aplicată folia de secretizare (original și copie xerox; fișa de înmatriculare (exemplar față, exemplar spate) cu viza circumscripției financiare de pe raza localității de domiciliu semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice); cerere de înmatriculare-formular tip completat cu datele solicitantului; document de proprietate (factură, contract de vânzare cum-părare) original și copie xerox; chitanța sau declarația vamală de import definitive, original sau copie xerox legalizată; document de proveniență; document de identitate solicitant sau delegat (buletin de identitate sau carte de identitate) original si copie xerox; tichetul de asigurare obligatorie original și copie xerox; anexa cu verificarea tehnică; certificat de autenticitate în termen de valabilitate (se eliberează de R.A.R.); certificatul de înmatriculare pentru export și plăcuțele de înmatriculare, eliberat de autoritățile de unde provine vehiculul; dovada de plată a taxei de înmatriculare (poștă sau primărie; dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (CEC sau BCR); contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare.Cât privește Certificatul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului, într-adevăr, acesta este cerut numai dacă solicitantul este persoană juridică.