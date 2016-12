Cum se îngrijeşte orhideea de apartament

Cum se îngrijește orhideea de apartament

Ştire online publicată Miercuri, 13 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mai cu seamă în ultima perioadă, orhideele plantate în ghiveci constituie o alternativă pentru un cadou de efect. Dacă ați primit sau ați cumpărat o orhidee la ghiveci frumos înflorită, câteva trucuri v-ar ajuta s-o mențineți proaspătă și înflorită cât mai mult timp posibil:l Se recomandă udatul prin scufundarea ghiveciului timp de un sfert de oră în apă filtrată. Astfel, scoarța absoarbe apa și se depozitează în porii acesteia. După ce am scos ghiveciul, trebuie să îl lăsăm măcar o jumătate de oră ca surplusul de apă să se scurgă. Pe urmă se poate lăsa la locul lui obișnuit l Prin udarea cu stropitoarea, înmagazinarea de apă în scoarță este mai redusă, de aceea trebuie făcută mai des decât... îmbăierea. Periodicitatea trebuie stabilită în funcție de mediul din apartamente (temperatură - umiditate). De obicei se face o dată pe săptămână. Apa care se adună în tăviță trebuie aruncată, altfel pot putrezi rădăcinile l Cu pulverizatorul se poate obține o distribuție mai uniformă a apei pe substrat și se evită scurgerea abundentă a ei la baza ghiveciului, ca în cazul stropitorului l Este bine ca la un interval de două-trei săptămâni să punem îngrășământ lichid în apa de udare l După ce florile s-au trecut e bine să nu tăiem imediat tija. Am putea avea noroc să mai scoată o rămurică pe care să fie boboci l Dacă respectăm măcar în mare aceste sfaturi, în cel mult șase luni apare din nou o tijă care va înflori.