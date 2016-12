Cum se fierbe corect orezul

Toată lumea știe că orezul este un ingredient, pe cât de simplu, pe atât de gustos și important al bucătăriei internaționale. Gospodinele îl pot transforma într-un pilaf reușit dacă cunosc secretele fierberii lui corecte, sau, dimpotrivă, într-un terci, dacă îl fierb... la plesneală, cum se spune. În ciuda faptului că prepararea unui pilaf este considerată o treabă foarte simplă, dacă nu se respectă anumite reguli la fierbere, rezultatul va fi unul lamentabil.Tocmai pentru a fierbe corect orezul, specialiștii în gastronomie atrag atenția că trebuie respectate cu sfințenie atât cantitățile (proporțiile) cât și temperaturile și timpul de fierbere. Referitor la ingrediente, acestea sunt: orez, apă, sare (opțional). Iată ce aveți de făcut: Măsurați orezul necesar cu atenție folosind o cană. E foarte important, întrucât cu aceeași cană veți măsura și apa (nu uitați că orezul își dublează/triplează volumul prin fierbere). Așadar, clătiți orezul în câteva ape reci. Amestecați cu mâna astfel încât impuritățile să se ridice la suprafață. Lăsați orezul zece minute în apă rece, apoi scurgeți-l și aruncați apa. Puneți orezul într-un vas și adăugați pentru fiecare cană de orez două căni de apă. Puneți vasul la fiert, în vasul lăsat descoperit. Când apa începe să fiarbă, acoperiți vasul și reduceți focul la minim. Orezul va face spumă în timpul fierberii și va avea tendința de a da în foc. Pentru a evita suprizele,vasul de fierbere trebuie să fie suficient de adânc sau să nu-l umpleți cu mai mult de 50% din capacitate. Fierbeți exact zece minute, fără să ridicați capacul. Luați vasul de pe foc și lăsați-l cu capacul acoperit timp de 20 de minute. Descoperiți orezul și afânați-l ușor folosind o furculiță. Orezul se consumă ca atare, ca garnitură, sau se folosește pentru diverse alte preparate (ex. orez prăjit).Trucuri pentru gust. În mod normal, orezul se fierbe simplu. Opțional, se poate adăuga puțină sare și una-două linguri de unt sau ulei de măsline. Pentru un plus de gust, în funcție de utilizarea lui ulterioară, puteți înlocui apa cu supă de legume sau carne. Pentru culoare, puteți adăuga la fierbere câteva fire de șofran sau puțină curcuma. Dacă vreți să preparați orez prăjit, țineți minte că orezul trebuie să fie perfect răcit. Cel mai bun orez pentru prăjit este cel fiert cu o zi înainte, ținut la rece peste noapte. Orezul fiert se păstrează la rece, în frigider, pentru câteva zile.Budincă de orez cu mangoPuteți rezolva rapid problema desertului tot pe bază de orez. Ingrediente: 250 g de orez, o conservă compot de mango, 300 ml lapte de cocos, 4 linguri de zahăr (după gust), un plic de zahăr vanilat, un vârf de cuțit de scorțișoară, sare. Preparare: Fierbeți orezul în apă cu un vârf de cuțit de sare timp de șase minute. Scurgeți orezul de apa în care a fiert și clătiți-l sub jet de apă caldă. Puneți din nou orezul la fiert în lapte de cocos amestecat cu siropul din compotul de mango, zahărul și zahărul vanilat. Fierbeți la foc mic, amestecând constant, până când lichidul scade și budinca se leagă. Puneți budinca în boluri și pudrați-o, după gust, cu scorțișoară măcinată fin. Serviți budinca la temperatura camerei, caldă sau rece, cu felii de mango reci. Puteți aroma budinca și cu alte ingrediente, cum ar fi coaja de lămâie sau limetă. În acest caz nu mai folosiți scorțișoară.