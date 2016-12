Cum se face un schimb de terenuri

„Vreau să fac un schimb de terenuri, am găsit un anunț pe internet, terenul îl am pe lângă Urziceni și m-ar interesa ce acte îmi trebuie la dosar. Cu mulțumiri anticipate pentru înțelegere, Alexandra Mira”.v v vLa dosarul necesar pentru efectuarea unui schimb de terenuri, dar și în cazul unui schimb de apartamente sau alte bunuri de natură imobiliară, reglementările în vigoare presupun atașarea următoarelor acte: evident, în primul rând, este nevoie de actele de identitate ale partenerilor de tranzacție, apoi, de documentele de proprietate ale imobilelor ce fac obiectul schimbului (după caz: contract de vânzare-cumpărare, de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință judecătorească, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.). De asemenea, mai este nevoie și de certificate fiscale pe numele proprietarilor, eliberate de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarii-coschimbași au achitat la zi datoriile către stat. Administrația Financiară competentă este cea la care se plătește impozitul anual pentru imobilul respectiv.Important! Certificatul fiscal este valabil numai până la sfârșitul lunii în curs, iar documentația cadastrală a bunurilor imobile (fișa bunului imobil și planul de amplasament, respectiv planul releveu), trebuie să fie întocmite de un expert cadastral autorizat. Extrasele de carte funciară, care se obțin prin intermediul biroului notarial, sunt valabile numai 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.În cazul schimbului de apartamente, se cer și adeverințe eliberate de asociațiile de proprietari care sa arate că proprietarul este la zi cu întreținerea, dacă partenerii nu se înțeleg să preia eventualele debite existente.