Cum se dobândeşte avizul de asistent social

Cum se dobândește avizul de asistent social

Ştire online publicată Marţi, 19 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Este un subiect care, pe criza locurilor de muncă, interesează din ce în ce mai multă lume. Este bine de știut că profesia de asistent social poate fi exercitată de persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este cetățean român sau cetățean al altui stat; are studii de specialitate în asistența socială;este înregistră în Registrul Național al asistenților sociali din România;nu se găsește în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege.Pentru obținerea atestatului de liberă practică, asistentul social este obligat să dovedească faptul că a practicat această meserie cel puțin cinci ani înainte de momentul depunerii cererii. De asemenea, trebuie să nu fi fost găsit niciodată vinovat de Colegiul în cazul unor eventuale anchete privind practica de asistență socială. Cererea trebuie însoțită de CV, o scrisoare de motivație și recomandări din partea a trei asistenți sociali.InterdicțiiNu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care: l nu este înregistrată în Registrul Național al Asistenților Sociali din România l A fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea cu itnenție a unei infracțiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent social și pentru care nu a intervenit reabilitarea l are stabilită pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească definitivă l are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sancțiune disciplinară, pe durata suspendării.Statutul asistentului social este incompatibil cu desfășurarea oricărei activități de natură să aducă atingere demnității profesionale; folosirea cu bună știință a cunoștințelor sau metodelor profesionale în defavoarea persoanei sau în scop ilegal; apartenența sau promovarea intereselor unor formațiuni politice ori grupări scoase în afara legii.Pentru informații suplimentare, vă puteți adresas Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 5, camera 30, Sector 6, tel. 021/3175125, Fax. 021/3172430, email: cnasr@cnasr.ro, Web. www.cnasr.ro).