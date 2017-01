Cum se curăţă urina de pisică

Veterinarul pe recepție

Cum se curăță urina de pisică

Vineri, 04 Iulie 2014

„Am o pisică de puțin timp, n-am reușit s-o obișnuiesc încă să-și facă nevoile la lădiță, scapă pipi pe unde apucă. Am renunțat la covor, dar simt un miros greu în parchet, curăț degeaba… probabil are probleme cu rinichii. Am avut câine în casă, dar așa miros greu nu s-a simțit niciodată!” (A. Cucu).v v vÎnainte de a intra în detalii, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu a ținut să precizeze că față de alte animale, mirosul provenit de la urina de pisică este mult mai puternic. În plus, urina felinelor se impregnează foarte repede, mai ales în țesături. Cât privește mirosul, într-adevăr, acesta este influențat și de starea de sănătate, dar și de o serie de alți factori, cum ar fi sexul, vârsta, alimentația primită. În aceste condiții, și curățarea, fie a covorului, a canapelor sau a podelelor trebuie să se facă în mod corect și cu produse eficiente. De exemplu, petele de urină impregnate pe podele trebuie spălate cu oțet alb, chiar de mai multe ori. După fiecare spălare, locul pătat se va limpezi cu multă apă călduță. Apoi se vor folosi șervețele de bucătărie, pentru uscarea parchetului. Atenție, operațiunea nu s-a ter-minat, fiind nevoie și de aplicarea unei soluții special create pentru îndepărtarea mirosului. Sau se poate folosi un detergent cu enzime, din magazinele de specialitate. Cheia succesului o constituie însă respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de folosire a produselor. În caz contrar, există riscul ca parchetul, mai ales dacă este din lemn, să se distrugă cu timpul.Important! Dacă pata nu a fost curățată perfect, pisica va simți mirosul și nu va face altceva decât să urineze în același loc.